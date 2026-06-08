Встречайте чемпионов! В Ригу с золотом вернулась сборная по баскетболу 3х3. ФОТО, ВИДЕО

В составе сборной: Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмарс Раймо. Это первое золото наших ребят в Чемпионате мира.
Сборная Латвии прибыла к баскетбольному Залу славы Латвии на улице Кр. Барона, 107 (в сквере у спортивного дома "Даугава") в Риге в 11:30.
На церемонии спортсменов поздравляли: министр образования и науки Илзе Индриксоне, президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис, а также представительницы Латвийской олимпийской единицы - старший эксперт по спортивным вопросам Марита Вилциня и врач Лига Цируле.