Пенсионеры покупают витамины “для здоровья”, но врачи назвали добавку, о которой многие забывают

Но новая публикация о питании пожилых людей напоминает неприятную вещь: организм не всегда просит ещё одну таблетку. Иногда он просит нормальную еду.

Главный вопрос не в том, какие добавки “лучшие”. Главный вопрос — есть ли у человека настоящий дефицит. Если питания хватает, многие витамины и минералы могут не дать заметной пользы. В худшем случае они просто опустошат кошелёк. В ещё худшем — начнут мешать лекарствам или дадут передозировку.

У пожилых людей всё сложнее. С возрастом может снижаться аппетит, ухудшаться зубы, появляться болезни, а лекарства иногда влияют на то, как организм усваивает питательные вещества. Человек может вроде бы есть каждый день, но жить на чае, тостах, супе и мягкой еде. Желудок занят, а мышцы и кровь всё равно недополучают нужное.

Есть добавки, которые действительно могут быть важны, если есть нехватка. Например, витамин B12. Его дефицит с возрастом встречается чаще и может давать усталость, анемию, онемение, покалывание, проблемы с нервами и даже путаницу с памятью. Витамин D тоже бывает нужен тем, кто мало бывает на солнце, мало двигается, имеет риск падений или остеопороз.

Но “бывает нужен” не значит “надо всем”. Это как раз та часть, где реклама обычно шепчет одно, а медицина говорит другое: сначала понять, чего не хватает.

Есть и ловушка с мультивитаминами. Их часто воспринимают как страховку на каждый день. Но крупные исследования не доказывают, что ежедневный мультивитамин сам по себе снижает риск смерти у всех подряд. Если человек почти не ест или питается очень однообразно, смысл может быть. Если питание нормальное, чудесной защиты может не случиться.

А самая недооценённая “добавка” вообще не витамин. Это белок.

Многие пожилые люди начинают есть меньше мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, бобовых. Иногда из-за зубов. Иногда из-за привычки “есть полегче”. Иногда потому, что кажется: в возрасте уже не надо так много. Но мышцы думают иначе.

Когда белка мало, человек быстрее теряет силу. А дальше цепочка неприятная: слабее мышцы, выше риск падений, труднее вставать, ходить, обслуживать себя. То есть вопрос может быть не в том, какая баночка продлит жизнь, а в том, хватает ли в обычной тарелке того, из чего тело держит себя на ногах.

Отдельная опасность — добавки “на всякий случай” в больших дозах. С витамином D и витамином A можно переборщить. Железо не стоит принимать без подтверждённого дефицита. Некоторые антиоксиданты в высоких дозах в отдельных группах связывали с повышенными рисками. И почти все красивые капсулы становятся менее красивыми, если вспомнить, что пожилой человек часто уже принимает несколько лекарств.

Так что самый скучный совет внезапно оказывается самым важным: не начинать с полки в аптеке. Начать с вопроса, что человек реально ест, не худеет ли, может ли жевать, хватает ли ему белка, не мешают ли лекарства усвоению витаминов и нужны ли анализы.

Витамины могут помогать. Но не как магический амулет от возраста.

Иногда самая нужная добавка для пожилого человека — не та, что громче обещает долголетие. А та, недостаток которой действительно нашли.