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«На этот раз хотя бы сбили — не опозорились»: жители Латгалии в ужасе от дронов

Редакция PRESS 8 июня, 2026 22:03

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Истребители союзников утром в понедельник сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии. По словам местных жителей, над Латгалией могли пролететь сразу два дрона. Жительница Резекненского края Лилия Глейзде, над участком которой пролетел сбитый беспилотник, рассказала порталу TV3.lv, что, несмотря на удовлетворение от того, что Латвия наконец начала сбивать такие объекты, тревога из-за жизни у границы с Россией никуда не исчезла.

По словам женщины, сначала она получила предупреждение системы экстренного оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве Резекненского края. Сначала уровень опасности был обозначен жёлтым цветом, а вскоре сменился на оранжевый. Затем в небе появились самолёты НАТО.

«Над приграничьем кружили два самолёта союзников — один летел ниже, другой выше. Они постоянно разворачивались и летали туда-сюда», — рассказала Лилия.

Она вышла из дома и увидела сам дрон, который смогла снять на видео. Спустя некоторое время со стороны Роговки раздались два громких хлопка.

«Один был более глухим, второй потише. Наверное, тот более сильный звук и был моментом уничтожения дрона», — предположила женщина.

Хотя первоначальное предупреждение об угрозе позже отменили, около полудня Национальные вооружённые силы вновь объявили о возможной опасности. По словам Лилии, жители района Межвиди сообщали о втором беспилотнике. Сама она после повторного предупреждения никаких подозрительных звуков возле дома уже не слышала, однако активность в районе границы оставалась заметной.

«Самое страшное, если всё это происходит ночью. Даже звук низко летящего самолёта вызывает ужасное чувство. Кажется, что сейчас на тебя упадёт какая-нибудь ракета. Как в кино. Никогда не думала, что придётся переживать такое», — призналась она.

На вопрос, чувствует ли она себя в безопасности, женщина ответила скептически. По её словам, часто упоминаемый принцип «двух стен», который рекомендуется соблюдать при воздушной угрозе, в латгальских хуторах практически неприменим.

«Это глупости, что пишут про принцип двух стен. Где здесь такие дома, чтобы он работал? В сельских домах такого нет. Остаётся только надеяться, что дома стоят редко и сюда ничего не упадёт», — сказала Лилия.

Она также выразила обеспокоенность тем, что начались летние каникулы и многие семьи ждут приезда внуков. По её мнению, звуки истребителей и беспилотников могут стать серьёзным психологическим испытанием для детей.

Говоря о готовности жителей к подобным ситуациям, женщина призналась, что не уверена, что люди знают, как правильно действовать.

«Кто вообще знает, что делать?! Никак ты не защитишься. Если что-то упадёт сверху, ничего не спасёт. Сейчас это только дроны, но кто знает этих соседей — они могут запустить и что-то посерьёзнее. Тогда будут большие проблемы», — отметила она.

По словам Лилии, в качестве укрытия часто рекомендуют подвалы, однако и они не дают полной гарантии безопасности. Женщина призналась, что смотрит на происходящее в Латгалии с тревогой.

«На этот раз хотя бы сбили — не опозорились», — подытожила она.

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