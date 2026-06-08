«На этот раз хотя бы сбили — не опозорились»: жители Латгалии в ужасе от дронов

По словам женщины, сначала она получила предупреждение системы экстренного оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве Резекненского края. Сначала уровень опасности был обозначен жёлтым цветом, а вскоре сменился на оранжевый. Затем в небе появились самолёты НАТО.

«Над приграничьем кружили два самолёта союзников — один летел ниже, другой выше. Они постоянно разворачивались и летали туда-сюда», — рассказала Лилия.

Она вышла из дома и увидела сам дрон, который смогла снять на видео. Спустя некоторое время со стороны Роговки раздались два громких хлопка.

«Один был более глухим, второй потише. Наверное, тот более сильный звук и был моментом уничтожения дрона», — предположила женщина.

Хотя первоначальное предупреждение об угрозе позже отменили, около полудня Национальные вооружённые силы вновь объявили о возможной опасности. По словам Лилии, жители района Межвиди сообщали о втором беспилотнике. Сама она после повторного предупреждения никаких подозрительных звуков возле дома уже не слышала, однако активность в районе границы оставалась заметной.

«Самое страшное, если всё это происходит ночью. Даже звук низко летящего самолёта вызывает ужасное чувство. Кажется, что сейчас на тебя упадёт какая-нибудь ракета. Как в кино. Никогда не думала, что придётся переживать такое», — призналась она.

На вопрос, чувствует ли она себя в безопасности, женщина ответила скептически. По её словам, часто упоминаемый принцип «двух стен», который рекомендуется соблюдать при воздушной угрозе, в латгальских хуторах практически неприменим.

«Это глупости, что пишут про принцип двух стен. Где здесь такие дома, чтобы он работал? В сельских домах такого нет. Остаётся только надеяться, что дома стоят редко и сюда ничего не упадёт», — сказала Лилия.

Она также выразила обеспокоенность тем, что начались летние каникулы и многие семьи ждут приезда внуков. По её мнению, звуки истребителей и беспилотников могут стать серьёзным психологическим испытанием для детей.

Говоря о готовности жителей к подобным ситуациям, женщина призналась, что не уверена, что люди знают, как правильно действовать.

«Кто вообще знает, что делать?! Никак ты не защитишься. Если что-то упадёт сверху, ничего не спасёт. Сейчас это только дроны, но кто знает этих соседей — они могут запустить и что-то посерьёзнее. Тогда будут большие проблемы», — отметила она.

По словам Лилии, в качестве укрытия часто рекомендуют подвалы, однако и они не дают полной гарантии безопасности. Женщина призналась, что смотрит на происходящее в Латгалии с тревогой.

«На этот раз хотя бы сбили — не опозорились», — подытожила она.