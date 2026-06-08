Украина получила от ЕС транш помощи на сумму в 2,8 млрд евро

Как отметила в Telegram-канале в тот же день премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в госбюджет страныс учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро.

Успешная реализация Украиной реформ

На сайте ЕК поясняется, что выделение Киеву средств стало возможным благодаря успешной реализации Украиной реформ в ряде стратегических секторов, включая управление государственными финансами, судебную систему, финансовые рынки, человеческий капитал, деловую среду, энергетику, сельское хозяйство, критически важные сырьевые ресурсы, цифровизацию и "зеленый" переход.

"Скорость Украины в проведении значимых реформ и приверженность им оправдали этот платеж, и теперь мы также готовим путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении (Украины в ЕС. - Ред.)", - заявила в этой связи еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Уточняется, что Украина подала заявку на получение очередного транша 14 апреля. 28 мая государства-члены в Совете ЕС подтвердили оценку Еврокомиссии, в которой говорится, что Украина успешно провела одиннадцать реформ, связанных с этой выплатой, а также три не выполненные ранее реформы, которые были необходимы для получения пятого и шестого траншей, и четыре реформы, необходимые для будущих траншей, которые были перенесены на более ранний срок.

Поощрение за опережение плана реформ

"Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам", - написала Свириденко. "По состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий Плана (программа финансовой поддержки Украины со стороны ЕС Ukraine Facility. - Ред.), еще 65 находятся на разных этапах реализации, - добавила она. - Правительство продолжает системно внедрять необходимые изменения для обеспечения экономической устойчивости, восстановления страны и приближения к членству в ЕС".

Программа Ukraine Facility является инструментом ЕС, целью которого является помощь Украине в восстановлении, проведении реформ и продвижении по пути ко вступлению в Евросоюз.