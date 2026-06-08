Ветер слабый, а дождь — сильный: погода на вторник

В начале ночи сильный дождь продолжится и в отдельных районах Латгале. По всей стране местами сгустится туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха опустится до +9...+14 градусов.

Днем небо над Латвией будет частично затянуто облаками, местами пройдут кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха повысится до +19...+23 градусов, но на побережье и на севере Видземе будет не теплее +15...+18 градусов.

В Риге во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, днем поднимется до +23 градусов, у моря - до +18 градусов.