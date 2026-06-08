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«Что, денег нет?» Женщина была шокирована словами продавца после того, как отказалась купить арбуз

Редакция PRESS 8 июня, 2026 23:02

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Press

Для многих ночной рынок — это нечто большее, чем просто место, где можно сделать покупки. Там царит особая атмосфера: люди неспешно прогуливаются между рядами, ищут сезонные лакомства и часто поддаются спонтанным покупкам. Однако иногда именно эта атмосфера приносит не только приятные сюрпризы.

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Своим опытом в социальной сети Threads поделилась Юлиана, для которой первое посещение ночного рынка запомнилось совсем по другой причине.

Юлиана пишет: «Ночной рынок. Два года назад, летом. Впервые в жизни мне захотелось на ночной рынок. Говорю другу: не хочу сегодня ни кино, ни ресторанов — хочу на рынок. Сняли приличную сумму наличных, потому что не знали, сколько там что стоит, и пошли.

Уже накупили всяких вкусностей, и я вижу арбузы. Подхожу, смотрю — цена за килограмм просто огромная. Спрашиваю, сколько будет стоить вот эта половина. Цена была, если не ошибаюсь, около 30 евро за половину. Я говорю продавщице: «Ой, нет, спасибо», на что она мне отвечает: «Что, денег нет?»»

Каспарс иронично добавил: «Как мне однажды сказали — не нужно бояться больших расходов, нужно бояться маленьких доходов».

Другая пользовательница написала: «Всего-то 30 евро, какая-то мелочь… Хотя я большая фанатка арбузов, но и без него обошлась бы. Может, он был с начинкой из дубайского шоколада?»

Ещё один комментатор не скрывал удивления: «Этот арбуз что, из платины?»

Похожим опытом поделилась и Эвита: «У меня было то же самое на тех арбузных развалах у дороги. Не помню точно, но цена была просто космическая. Было стыдно сказать, что не возьму, пришлось купить, а потом жалеть».

Сигита призналась, что за по-настоящему вкусный арбуз она была бы готова «продать душу», а Синтия знала место, где можно купить дешевле: «В Агенскалнском рынке половину купила за 16 евро, и он был очень вкусный».

Интересно, что спонтанные покупки по вечерам и на ночных рынках — не редкость

Данные нескольких исследований показывают, что именно особая атмосфера, отношение продавцов и ощущение, что предложение доступно только здесь и сейчас, побуждают людей чаще принимать спонтанные решения.

Например, в исследовании поведения покупателей на ночных рынках Тайваня, в котором участвовало более тысячи человек, было установлено, что люди в таких местах часто готовы тратить больше, чем изначально планировали.

Другие исследования также подтверждают, что вечером самоконтроль у людей снижается, а желание себя побаловать — растёт. Усталость, накопленная за день, и уже принятые решения ослабляют способность критически оценивать покупки, поэтому люди становятся более восприимчивыми к спонтанным тратам.

Возможно, именно поэтому ночной рынок для многих — это не просто место, где можно купить фрукты и овощи, а своего рода приключение, после которого домой нередко приносят значительно больше, чем планировалось изначально.

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