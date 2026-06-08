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Шары с контрабандой появляются теперь редко: глава МВД Литвы

Редакция PRESS 8 июня, 2026 13:49

Мир 0 комментариев

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович говорит, что по сравнению с концом прошлого года в настоящее время фиксируются лишь единичные полеты шаров с контрабандой из Белоруссии.

"Точно нет. По сравнению с ноябрем (...) я сплю спокойно в плане шаров. В плане чего-то другого, возможно, не очень спокойно", - сказал министр журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, летают ли шары каждую ночь.

"Мы помним, когда запускались десятки шаров, тогда действительно была видна работа организованных преступных групп. Сегодня, если мы и видим такие случаи, как прошлой ночью, то это единицы, их немного", - отметил Кондратович.

Об этом он сообщил после того, как минувшей ночью в Вильнюсском аэропорту из-за угрозы шаров вновь были введены временные ограничения воздушного пространства.

По словам главы МВД, несмотря на снижение потока шаров и "очень серьезные" действия правоохранительных органов, уже задержавших более 75 связанных с контрабандой лиц, эта незаконная деятельность требует постоянного внимания.

"Контрабанда - это такой феномен, который всегда будет требовать постоянного внимания. Я бы упомянул наши законодательные изменения, которые были приняты (...) и уже сработали, но мы готовим второй пакет, который также должен пройти через правительство в ближайшее время", - указал Кондратович.

В ночь с воскресенья на понедельник в Вильнюсском и Шальчининкском районах было зафиксировано пять шаров с контрабандой.

Из-за угрозы шаров с контрабандой в столичном аэропорту после полуночи более чем на два часа были введены временные ограничения, которые затронули пять рейсов и около 453 пассажиров.

В этом году из-за угрозы контрабандистских шаров работа Вильнюсского аэропорта нарушалась девять раз. В прошлом году шары в Литве нарушили более 300 рейсов, затронули 47 тыс. пассажиров и привели к закрытию аэропортов почти на 60 часов.

Руководство Литвы расценивает подобные инциденты как гибридную атаку минского режима.

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