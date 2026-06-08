Врачи думали, что это лекарство помогает одной группе пациентов. Теперь речь может идти о миллионах

Так произошло с препаратом финеренон. Его уже использовали при хронической болезни почек, связанной с диабетом 2-го типа. То есть это не загадочная “таблетка из будущего”, а лекарство, с которым врачи уже работали.

Но теперь выяснилось главное: оно может быть полезно гораздо более широкому кругу пациентов.

Сразу несколько крупных исследований показали, что финеренон способен замедлять ухудшение работы почек и снижать риск тяжёлых осложнений. Причём эффект заметили не только у людей с диабетом, но и у пациентов с хронической болезнью почек без диабета. Для этой группы вариантов лечения всегда было меньше.

В одном международном исследовании участвовали 1584 пациента из 24 стран. Все они имели хроническую болезнь почек, но не имели диабета. У тех, кто получал финеренон вместе со стандартным лечением, функция почек ухудшалась медленнее. Также снизился общий риск тяжёлых событий, включая почечную недостаточность, ухудшение болезни, сердечную недостаточность или смерть от сердечно-сосудистых причин.

В другом анализе учёные отдельно посмотрели на пациентов с поражением почечных фильтров. Там препарат тоже показал заметный эффект: риск прогрессирования болезни или почечной недостаточности оказался ниже, а белок в моче, важный тревожный показатель при повреждении почек, снизился.

Самая крупная часть истории ещё громче. Когда исследователи объединили данные нескольких больших испытаний, получилось более 14 тысяч пациентов. По этим данным, финеренон снижал риск прогрессирования болезни почек или почечной недостаточности, а также уменьшал риск госпитализации из-за сердечной недостаточности или смерти от сердечно-сосудистых причин.

Звучит почти как новость из серии “лекарство нашли заново”. Не потому, что оно внезапно стало волшебным. А потому, что его возможная роль может оказаться шире, чем считалось раньше.

Хроническая болезнь почек часто развивается тихо. Человек может долго не чувствовать катастрофы, пока организм уже теряет запас прочности. А когда почки начинают сдавать, резко растут риски для сердца, сосудов и самой жизни.

Есть и важная оговорка. У препарата есть риски, в том числе повышение уровня калия в крови. Поэтому это не история о том, что кто-то должен сам искать таблетки в аптеке. Это история о том, что у врачей может появиться ещё один инструмент для пациентов, которым раньше предлагали меньше вариантов.

Иногда медицинское “вау” выглядит не как чудо. Оно выглядит как обычная упаковка лекарства, которое внезапно может оказаться важным не для тысяч, а для миллионов.