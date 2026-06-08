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Первый пошёл! Истребители НАТО сбили дрон над Латвией (ВИДЕО)

© LETA 8 июня, 2026 17:33

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Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подвтердили Национальные вооруженные силы.

Видео снято в районе деревни Роговка, Резекненского района. 

Утром понедельника, 8 июня, в Латвии было объявлено предупреждение о вероятной воздушной угрозе воздушному пространство. Позже военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях, а также сообщили, что угроза возможна в Алуксненском и Балвском краях.

Сбитие дрона произошло впервые с тех пор, как в воздушном пространстве Латвии начали фиксировать беспилотники, залетающие из-за границы.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник была объявлена возможная угроза воздушному пространству Латвии в Алуксненском, Лудзенском, Балвском и Резекненском краях, а также в городе Резекне.

НВС призвали жителей укрыться в помещениях, соблюдать принцип «двух стен» и следить за официальными сообщениями. При обнаружении низколетящего или подозрительного объекта рекомендуется не приближаться к нему, а звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что 3 июня было объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству в Алуксненском крае. Тогда поднятые по тревоге истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии не получили подтверждения того, что объект, зафиксированный сенсорами НВС, являлся беспилотным летательным аппаратом.

Также сообщалось, что в мае жители Латгалии и Видземе неоднократно получали экстренные оповещения через систему сотового вещания о возможной угрозе в воздушном пространстве. Эти предупреждения были связаны с залётами беспилотников на территорию Латвии. Некоторые дроны упали и взорвались, а над территорией Эстонии один дрон был сбит истребителем миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Указанные инциденты с беспилотниками, вероятнее всего, были связаны с приближением или залётом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне.

 

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