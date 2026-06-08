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Медведь открыл кран, окно и сбежал: город ищет зверя, которого назвали слишком умным

Редакция PRESS 8 июня, 2026 11:17

Животные 0 комментариев

В японской префектуре Фукусима медведь устроил историю, которая звучит так, будто её придумали для фильма. Но местным жителям было совсем не до кино.

Сначала зверь напал на людей. По сообщениям японских СМИ, пострадали четыре человека. После этого медведь забрался в пустующее здание, и там началось самое странное.

 

Когда на место прибыли полиция, охотники и спасатели, выяснилось, что зверь не просто спрятался. Он сумел открыть окно, включал воду из крана и вёл себя так, будто отлично понимает, как пользоваться человеческим пространством. Попытки быстро его обездвижить успеха не принесли.

В какой-то момент медведь снова исчез. То есть город уже собирал силы для операции, а зверь, похоже, решил действовать по собственному сценарию.

На его поиски подняли не только людей, но и технику. В небо запустили дроны, район проверяли, жителей просили быть осторожнее. А мэр города тем временем дал характеристику, которая для дикого зверя звучит почти слишком уважительно: медведь оказался “чрезвычайно умным”.

Именно это в истории цепляет сильнее всего. Одно дело, когда опасный зверь просто выходит к людям. Совсем другое, когда он ведёт себя так, будто быстро учится на месте и каждый раз уходит на шаг вперёд.

Обычный страх перед диким животным в такой момент превращается в другой. Не в “он где-то рядом”, а в “он ещё и понимает, что делает”.

Пока город продолжает поиски, местные жители явно получили новый повод внимательнее смотреть не только в лес, но и на окна, двери и всё, что раньше казалось исключительно человеческой территорией.

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