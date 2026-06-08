Медведь открыл кран, окно и сбежал: город ищет зверя, которого назвали слишком умным

Сначала зверь напал на людей. По сообщениям японских СМИ, пострадали четыре человека. После этого медведь забрался в пустующее здание, и там началось самое странное.

⚠️ A bear injured 4 people in Japan’s Fukushima before escaping an electronics factory by opening a locked window, reports say.



CCTV shows chaotic attacks & unusual behaviour, including using a tap to drink water. #Japan #BearAttack #Fukushima #ViralNews pic.twitter.com/G2xE64xT9l — Jeetwin India (@jeetwinindia_in) June 7, 2026

Когда на место прибыли полиция, охотники и спасатели, выяснилось, что зверь не просто спрятался. Он сумел открыть окно, включал воду из крана и вёл себя так, будто отлично понимает, как пользоваться человеческим пространством. Попытки быстро его обездвижить успеха не принесли.

В какой-то момент медведь снова исчез. То есть город уже собирал силы для операции, а зверь, похоже, решил действовать по собственному сценарию.

На его поиски подняли не только людей, но и технику. В небо запустили дроны, район проверяли, жителей просили быть осторожнее. А мэр города тем временем дал характеристику, которая для дикого зверя звучит почти слишком уважительно: медведь оказался “чрезвычайно умным”.

Именно это в истории цепляет сильнее всего. Одно дело, когда опасный зверь просто выходит к людям. Совсем другое, когда он ведёт себя так, будто быстро учится на месте и каждый раз уходит на шаг вперёд.

Обычный страх перед диким животным в такой момент превращается в другой. Не в “он где-то рядом”, а в “он ещё и понимает, что делает”.

Пока город продолжает поиски, местные жители явно получили новый повод внимательнее смотреть не только в лес, но и на окна, двери и всё, что раньше казалось исключительно человеческой территорией.