Wildberries заблокируют в Латвии из-за российской символики

В решении NEPLP указано, что на Wildberries.ru доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР и войной России против Украины. Совет счёл, что такой контент может представлять угрозу для информационного пространства и национальной безопасности Латвии.

Под ограничения попадёт не только Wildberries. NEPLP также решил закрыть доступ к сайтам companies.rbc.ru, www.championat.com, www.labirint.ru, www.sovsport.ru, www.livelib.ru, v1.ru и ast.ru.

По версии совета, на этих ресурсах распространялся контент, который оправдывает военную агрессию России против Украины, легитимирует принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий России, а также формирует положительное отношение к РФ.

Интернет-провайдерам поручено заблокировать доступ немедленно. Пользователей должны перенаправлять на информационное сообщение на сайте nelegalssaturs.lv. Ограничения также распространятся на зеркальные страницы этих ресурсов.

Решение можно обжаловать в Административном районном суде в течение одного месяца, однако жалоба не остановит его действие.