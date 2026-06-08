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Министры в пятницу за закрытыми дверями обсудят приоритеты

Редакция PRESS 8 июня, 2026 12:33

Новости Латвии 0 комментариев

Фото press.lv

Кабинет министров в пятницу, 12 июня, соберется на заседание, чтобы обсудить три задачи, которые каждый министр намерен выполнить за время работы этого правительства, выяснило агентство ЛЕТА.

Заседание будет закрытым, но после него запланировано сообщение для СМИ.

Как сообщалось, новый премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что министрам придется встречаться два, а в отдельных случаях и три раза в неделю.

По вторникам будут проходить заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы, а по утрам в пятницу - "стратегические заседания Кабинета министров", на которых будут решаться политические вопросы.

Кулбергс при необходимости планирует организовывать заседания также по четвергам.

Также сообщалось, что премьер поручил министрам правительства подготовить по три задачи, которых они готовы достичь за время работы этого правительства.

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