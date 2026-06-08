Министры в пятницу за закрытыми дверями обсудят приоритеты

Заседание будет закрытым, но после него запланировано сообщение для СМИ.

Как сообщалось, новый премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что министрам придется встречаться два, а в отдельных случаях и три раза в неделю.

По вторникам будут проходить заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы, а по утрам в пятницу - "стратегические заседания Кабинета министров", на которых будут решаться политические вопросы.

Кулбергс при необходимости планирует организовывать заседания также по четвергам.

Также сообщалось, что премьер поручил министрам правительства подготовить по три задачи, которых они готовы достичь за время работы этого правительства.