«Это гонка кошки и мыши. Это серьезно!» Военные рассказали, как сбивали дрон

Комментируя инцидент с иностранным дроном, сбитым в воздушном пространстве Латвии, Лейиньш отметил, что этот случай показывает, что Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии с каждым днем становятся сильнее и эффективнее. В то же время технологии дронов продолжают развиваться, а значит, военным придется и дальше приспосабливаться к новым вызовам.

«Мы с каждым днем становимся лучше, используя имеющиеся системы. В ближайшее время мы ускоренно внедрим в подразделениях новые возможности. К концу года наши возможности будут вдвое больше нынешних. […] Это соревнование, это проверка систем. Дроны — часть новых угроз.

Нам постоянно придется адаптироваться. Это гонка кошки и мыши. Это серьезное противостояние. И НВС, и всем нам необходимо учиться», — сказал Лейиньш.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает принятие решений в этой ситуации, Лейиньш заявил, что произошедшее свидетельствует о том, что латвийские учреждения и службы извлекли уроки из предыдущего опыта. По его мнению, этот случай также подтверждает готовность НАТО защищать каждый сантиметр территории Латвии.

«Речь идет о 60 минутах. За эти 60 минут нужно было не только обнаружить объект, оценить ситуацию, принять решение о рассылке предупреждений, поднять в воздух истребители НАТО, найти цель и направить к ней самолеты, идентифицировать ее и сбить. Я считаю, что это доказательство того, что мы учимся и что НАТО подтверждает свою решимость защищать каждый сантиметр Латвии», — подчеркнул Лейиньш.

Он отметил, что система сотового оповещения населения и акустические датчики для обнаружения летательных аппаратов являются для Латвии относительно новыми технологиями, поэтому работа над их эффективным использованием продолжается.

«Одно дело — приобрести оборудование, другое — научиться им пользоваться, причем в сочетании с другими средствами. Речь идет не только об использовании сенсоров, но и о последовательном принятии решений по правильному алгоритму — объявлении оповещения, подъеме истребителей и их направлении в нужную точку», — пояснил Лейиньш.

Он призвал «всех смотреть на эту конкретную ситуацию как на историю успеха».

«Возможно, можно было бы и быстрее, но мы находимся там, где находимся, и задача была выполнена», — добавил Лейиньш.