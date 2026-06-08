«Товары с символикой России!» Латвия заблокировала популярный маркетплейс

Как пояснили в совете, на платформе Wildberries «доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР и войной России против Украины».

Одновременно NEPLP постановил ограничить доступ и к ряду других российских сайтов, включая компании, спортивные и книжные порталы: companies.rbc.ru, www.championat.com, www.labirint.ru, www.sovsport.ru, www.livelib.ru, v1.ru un ast.ru.

По мнению регулятора, на этих ресурсах распространяется контент, «оправдывающий российскую военную агрессию против Украины, формирующий положительное отношение к России и поддерживающий нарративы о принадлежности оккупированных украинских территорий».

Ограничения затронут также зеркальные версии заблокированных ресурсов. Интернет-провайдерам предписано незамедлительно ограничить доступ пользователей и перенаправлять их на специальную информационную страницу.

При этом решение можно обжаловать в течение месяца в административном суде, однако подача жалобы не приостанавливает его исполнение.