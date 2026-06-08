В Латвии разгорается спор вокруг реформы сиротских судов

Глава ассоциации Тайга Зиемеле заявила, что ряд выводов документа недостаточно обоснован. По ее словам, качество защиты прав ребенка зависит от работы всей системы — социальных служб, судов, медицинских учреждений и других структур, а не только сиротских судов.

Представители отрасли также не согласны с оценкой причин затягивания судебных процессов. Они отмечают, что на сроки рассмотрения дел влияют нехватка экспертов, загруженность судов, дополнительные запросы документов и другие обстоятельства. Иногда процессы длятся так долго, что сиротским судам приходится готовить новые заключения, поскольку прежние данные устаревают.

Возражения вызвало и утверждение о недостаточной осведомленности сиротских судов о детях, которых помещают во внесемейный уход. В ассоциации подчеркивают, что в экстренных случаях первоочередной задачей является обеспечение безопасности ребенка, поэтому собрать всю информацию заранее не всегда возможно.

При этом представители сиротских судов признают необходимость изменений. Среди основных проблем они называют нехватку специалистов, высокую нагрузку на сотрудников, усложнение дел и необходимость улучшения взаимодействия между учреждениями.

Ассоциация выразила сожаление, что выводы доклада не обсуждались с профессионалами отрасли на этапе подготовки, и пригласила омбудсмена Карину Палкову на встречу 27 июня для обсуждения возможных реформ.

Напомним, омбудсмен ранее предложила либо передать функции сиротских судов судам и социальным службам, либо создать централизованный Центр защиты детей с региональными подразделениями. Новую модель планируется разработать до конца года, а внедрить — к началу 2028 года.