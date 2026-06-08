1 апреля вступил в силу Закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны.

Согласно закону, ставка акциза на дизельное топливо была временно снижена с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Изначально льготные ставки должны были действовать до 30 июня.

Ранее продлить снижение акциза до конца года призывал Союз зеленых и крестьян (ZZS).

«До перерыва в работе Сейма осталось всего два пленарных заседания, поэтому медлить нельзя. Уже на этой неделе необходимо начать обсуждение и продлить снижение акцизных ставок», — ранее подчеркнула спикер Сейма Даига Миериня (ZZS).

В ZZS считают, что снижение акциза на дизельное топливо помогает сдерживать рост расходов не только для автомобилистов, но и для всех жителей, поскольку уменьшает давление на стоимость различных услуг, включая пассажирские и грузовые перевозки, что в конечном итоге влияет на уровень цен.

Как сообщалось ранее, рекордная средняя цена дизельного топлива в Латвии была зафиксирована в период с 6 по 12 апреля этого года и составила 2,12 евро за литр.

Рекорд средней цены бензина марки АИ-95 был достигнут в Латвии в июне 2022 года — с 14 по 20 июня она составляла 2,104 евро за литр. Предыдущий рекорд средней цены дизельного топлива был установлен неделей позже, с 21 по 27 июня 2022 года, — 2,108 евро за литр.