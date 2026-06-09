По словам Кривцовой, Административный районный суд поддержал позицию коллегии и отказал ей в праве вступить в адвокатуру. «Административный районный суд принял решение в моём споре с коллегией адвокатов о том, допустить ли меня в ряды адвокатов. Суд встал на сторону коллегии, признал, что моя квалификация достаточно высокая, однако мои политические взгляды настолько ужасны, что они портят репутацию и не позволяют предоставить все права, которые адвокату требуются для защиты людей», — заявила она.

В комментариях к публикации Кривцова также привела выдержку из судебного решения, где говорится, что её деятельность была «обоснованно оценена как направленная на раскол латвийского общества и уменьшение доверия к управлению государством и правоохранительным органам в целом».

Приводим эти цитаты полностью:

"Из установленной советом информации следует, что заявительница на протяжении длительного времени использовала свои юридические знания и опыт для поддержки и целенаправленного продвижения аргументов о дискриминации национальных меньшинств в Латвии, а именно — участвуя в деятельности незарегистрированной организации, обращаясь в международные институты с позицией о нарушении прав неграждан и систематически поддерживая нарратив о дискриминационном характере требований к государственному языку и политики гражданства," - пишет Кривцова.

"Содержащееся в обжалуемом решении обоснование позволяет понять, почему совет пришёл к выводу, что такие действия заявительницы противоречат как элементу лояльности государству, так и стандарту профессионального поведения. Таким образом, подобные действия обоснованно были оценены как направленные на раскол латвийского общества и снижение доверия к государственному управлению и правоохранительным органам в целом", - правозащитник приводит аргументы, указанные в официальном решении суда.

«Таким образом, заявительница, ставя под сомнение конституционный статус латышского языка и выступая против его укрепления в системе образования, действовала вопреки одному из основополагающих элементов конституционного ядра Сатверсме».

И наконец, еще одна характерная цитата:

«Заявительница также выступала против сноса так называемого памятника Победы в Пардаугаве, высказывая мнение, что данный памятник символизирует исключительно победу над нацизмом во Второй мировой войне и не связан с войной России против Украины. Выражение такой позиции фактически игнорирует символическое значение памятника в контексте незаконной оккупации территории Латвии».