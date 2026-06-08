Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Ветер стих и всё пропало: цены на электричество опять сильно подскочили

© LETA 8 июня, 2026 18:18

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе выросла на 42% и достигла 97,55 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили агентству LETA в AS «Latvenergo».

В Литве средняя цена электроэнергии также увеличилась на 42% — до 97,71 евро за МВт·ч, а в Эстонии она выросла вдвое и составила 77,70 евро за МВт·ч.

На прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в странах Балтии и Северной Европы выросли. Главной причиной стало крайне низкое производство электроэнергии на ветряных электростанциях — один из самых низких недельных показателей в регионе Nord Pool с начала года. Дополнительное влияние оказало снижение выработки солнечной энергии в регионе. Хотя в странах Балтии производство солнечной электроэнергии выросло, этого оказалось недостаточно, чтобы существенно сдержать рост цен.

Системная цена Nord Pool увеличилась до 74,79 евро за МВт·ч, что на 55% больше, чем неделей ранее.

Разницу в ценах между странами Балтии определяли ограничения пропускной способности межгосударственных соединений. На ситуацию повлияли ремонтные работы на линии электропередачи между Эстонией и Латвией, которые продлятся до 26 июня. На этот период пропускная способность передачи электроэнергии из Эстонии в Латвию сокращена на 22 мегаватта. Дополнительное влияние оказало резервирование части мощностей для балансирующих услуг, необходимых для поддержания стабильности частоты сети.

Производство электроэнергии на ветровых электростанциях в регионе Nord Pool за неделю сократилось на 24%, а в странах Балтии — на 54%, достигнув второго самого низкого уровня с начала года. Выработка солнечной энергии в Nord Pool уменьшилась на 13%, тогда как в Балтии продолжила расти и увеличилась на 4% по сравнению с предыдущей неделей. Доступность атомных электростанций в странах Северной Европы сохранилась на уровне 53%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool составило 6642 ГВт·ч, а производство — 7057 ГВт·ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 2% — до 458 ГВт·ч. В Латвии потребление осталось на уровне предыдущей недели и составило 120 ГВт·ч. В Эстонии оно сократилось на 9% — до 122 ГВт·ч. В Литве потребление выросло на 2% и достигло 216 ГВт·ч.

Производство электроэнергии в странах Балтии сократилось на 18% и составило 379 ГВт·ч. В Латвии выработка снизилась на 8% — до 105 ГВт·ч. В Эстонии производство уменьшилось на 19% — до 71 ГВт·ч. В Литве выработка сократилась на 22% и составила 203 ГВт·ч.

На прошлой неделе объём производства по отношению к потреблению составил в Латвии 87%, в Эстонии — 58%, а в Литве — 94%. В целом страны Балтии обеспечили собственным производством 83% потреблённой в регионе электроэнергии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать