Ветер стих и всё пропало: цены на электричество опять сильно подскочили

В Литве средняя цена электроэнергии также увеличилась на 42% — до 97,71 евро за МВт·ч, а в Эстонии она выросла вдвое и составила 77,70 евро за МВт·ч.

На прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в странах Балтии и Северной Европы выросли. Главной причиной стало крайне низкое производство электроэнергии на ветряных электростанциях — один из самых низких недельных показателей в регионе Nord Pool с начала года. Дополнительное влияние оказало снижение выработки солнечной энергии в регионе. Хотя в странах Балтии производство солнечной электроэнергии выросло, этого оказалось недостаточно, чтобы существенно сдержать рост цен.

Системная цена Nord Pool увеличилась до 74,79 евро за МВт·ч, что на 55% больше, чем неделей ранее.

Разницу в ценах между странами Балтии определяли ограничения пропускной способности межгосударственных соединений. На ситуацию повлияли ремонтные работы на линии электропередачи между Эстонией и Латвией, которые продлятся до 26 июня. На этот период пропускная способность передачи электроэнергии из Эстонии в Латвию сокращена на 22 мегаватта. Дополнительное влияние оказало резервирование части мощностей для балансирующих услуг, необходимых для поддержания стабильности частоты сети.

Производство электроэнергии на ветровых электростанциях в регионе Nord Pool за неделю сократилось на 24%, а в странах Балтии — на 54%, достигнув второго самого низкого уровня с начала года. Выработка солнечной энергии в Nord Pool уменьшилась на 13%, тогда как в Балтии продолжила расти и увеличилась на 4% по сравнению с предыдущей неделей. Доступность атомных электростанций в странах Северной Европы сохранилась на уровне 53%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool составило 6642 ГВт·ч, а производство — 7057 ГВт·ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 2% — до 458 ГВт·ч. В Латвии потребление осталось на уровне предыдущей недели и составило 120 ГВт·ч. В Эстонии оно сократилось на 9% — до 122 ГВт·ч. В Литве потребление выросло на 2% и достигло 216 ГВт·ч.

Производство электроэнергии в странах Балтии сократилось на 18% и составило 379 ГВт·ч. В Латвии выработка снизилась на 8% — до 105 ГВт·ч. В Эстонии производство уменьшилось на 19% — до 71 ГВт·ч. В Литве выработка сократилась на 22% и составила 203 ГВт·ч.

На прошлой неделе объём производства по отношению к потреблению составил в Латвии 87%, в Эстонии — 58%, а в Литве — 94%. В целом страны Балтии обеспечили собственным производством 83% потреблённой в регионе электроэнергии.