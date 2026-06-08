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Неожиданный союз: для защиты прав кур-несушек подписан особый меморандум

© LETA 8 июня, 2026 18:36

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация объединенной птицеводческой отрасли Латвии (LAPNA) и общественная организация «Свобода животных» подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере благополучия животных и отрасли производства яиц. Стороны достигли единого понимания по вопросам, по которым ранее долгое время не удавалось прийти к согласию.

Меморандум был подготовлен по инициативе крупнейших производителей яиц Латвии и стал результатом продолжительного диалога между представителями отрасли и организациями по защите животных. Его цель — способствовать предсказуемому, экономически обоснованному и социально ответственному переходу к бесклеточным системам содержания кур-несушек, одновременно сохраняя конкурентоспособность латвийского производства яиц и обеспечивая развитие местных производителей продуктов питания.

Подписанный меморандум предусматривает единый подход к производству, торговле и использованию яиц в пищевой промышленности, а также подчеркивает необходимость предотвращения недобросовестной конкуренции со стороны производителей из третьих стран, чья продукция не соответствует стандартам Европейского союза в области благополучия животных и безопасности пищевых продуктов.

Участники меморандума призывают создавать такое регулирование, которое обеспечит равные условия конкуренции для всех участников рынка и одновременно предоставит производителям достаточное время для инвестиций и трансформации отрасли.

«Этот меморандум подтверждает, что даже сложные вопросы, которые обсуждались годами, можно решать путем диалога. Мы договорились о совместном видении будущего отрасли, требований к благополучию животных и необходимых переходных периодов. В то же время важно подчеркнуть, что дальнейшее сотрудничество основывается на принципах конструктивного подхода и взаимного уважения, и LAPNA надеется, что все усилия по достижению поставленных целей будут осуществляться исключительно законными методами», - заявил Янис Гайгалс, председатель правления Ассоциации объединенной птицеводческой отрасли Латвии.

Содержащееся в меморандуме обязательство латвийских производителей яиц будет действовать независимо от того, примет или не примет Сейм поправки к Закону о защите животных, предусматривающие полный запрет на содержание кур-несушек в клетках.

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