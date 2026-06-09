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Из-за дронов отключают электричество? Sadales tīkls рассказало, что происходит

© LETA 9 июня, 2026 07:49

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Из-за возможной угрозы со стороны беспилотников оператор распределительной сети AS Sadales tīkls не отключает электроснабжение. Об этом агентству LETA сообщила представитель компании Илзе Диманте.

Она пояснила, что перебои с подачей электроэнергии, зафиксированные в Латвии в последние недели, не связаны с активностью дронов в воздушном пространстве страны.

Так, 19 мая отключения электричества в Латгалии и части Видземе были вызваны повреждением линии электропередачи напряжением 110 кВ Цесвайне–Гулбене, принадлежащей AS Augstsprieguma tīkls. В свою очередь, в понедельник в Резекне было обнаружено повреждение кабельной линии среднего напряжения 10 кВ распределительной сети, из-за чего без электричества остались около 2100 клиентов. Электроснабжение удалось восстановить примерно через два часа.

В компании отметили, что в последнее время предупреждения о возможной воздушной угрозе объявляются довольно часто, поэтому иногда они совпадают по времени с авариями в электросети.

Перебои с электроснабжением могут происходить по разным причинам. Плановые отключения проводятся для выполнения работ на электросетях, о которых потребителей информируют заранее.

Незапланированные отключения могут быть вызваны погодными условиями (например, падением деревьев из-за ветра), техническими неисправностями, повреждениями со стороны третьих лиц или другими факторами.

Также подача электроэнергии может быть прекращена по требованию ответственных служб, например, при пожаре в здании. Однако из-за возможной угрозы со стороны дронов Sadales tīkls электроснабжение не отключает, а состояние сети контролируется дистанционно.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве было объявлено в Алуксненском, Лудзенском, Балвском и Резекненском краях, а также в городе Резекне.

Также сообщалось, что в понедельник около полудня в Резекне из-за аварии без электричества остались около 2100 клиентов Sadales tīkls.

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