«Хватит посыпать голову пеплом»: эксперт оценил возможности латвийской армии

По его словам, многие проблемы, которые часто ставят в упрек Латвии, характерны и для гораздо более крупных и богатых государств. Поэтому, считает эксперт, не стоит постоянно концентрироваться только на собственных слабых сторонах.

«Я думаю, что нам пора перестать посыпать голову пеплом и говорить о том, какие мы беспомощные», — заявил Буланс.

Он отметил, что ограничения в сфере противовоздушной и военной обороны во многом связаны с масштабами страны и доступными ресурсами. «Логично, что наши боевые возможности ограничены. В первую очередь защищается критическая инфраструктура, крупные города и другие стратегически важные объекты», — пояснил он.

При этом Буланс подчеркнул, что оборонный потенциал необходимо продолжать развивать. «Эту боеспособность Латвии необходимо наращивать, но при этом не стоит себя недооценивать и унижать», — отметил эксперт.

Отдельно он указал на важность более тесного сотрудничества государства с оборонной промышленностью. По его мнению, развитию отрасли мешают излишние бюрократические процедуры, в том числе в сфере закупок. «Оборонная индустрия и государственный сектор должны очень активно сотрудничать. Нужно упрощать отдельные процессы, связанные с закупками», — подчеркнул Буланс.

Он также высоко оценил возможности местных производителей беспилотников: «В Латвии есть действительно очень хорошие и способные производители дронов».