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Утонул на глазах у жены и брата: летний сезон начался с трагедий (3)

Редакция PRESS 8 июня, 2026 15:42

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Иллюстративное фото

Пока большинство людей наслаждались солнечным воскресеньем, медикам и спасателям пришлось выезжать на трагические вызовы, завершившиеся гибелью людей. Двое мужчин в расцвете сил вошли в воду и больше не вернулись. Общим фактором в обоих случаях стало алкогольное опьянение.

Это не просто статистика. За этими случаями стоят человеческие трагедии, отчаяние и бессилие близких:

На глазах у жены и брата. Около 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил переплыть озеро. Однако сил на обратный путь не хватило. Его близкие видели происходящее с берега, но помочь уже не смогли.

Роковой поплавок. Вторая трагедия произошла с 41-летним мужчиной, который рыбачил в нетрезвом состоянии. Когда поплавок запутался в водной растительности, он зашел в воду, чтобы его освободить, но неожиданно ушел под воду. Очевидцы пытались помочь, однако спасти мужчину не удалось.

Алкоголь и вода — смертельно опасное сочетание. Это не миф и не попытка напугать, а суровая реальность, с которой ежедневно сталкивается Служба неотложной медицинской помощи. В состоянии опьянения человек не способен объективно оценить ни свои силы, ни опасность воды. Даже знакомое озеро или небольшая глубина могут стать смертельной ловушкой.

Чтобы отдых не закончился трагедией, соблюдайте простые правила:

  • Не совмещайте алкоголь и купание. Не заходите в воду после употребления спиртного. В нетрезвом состоянии смертельно опасной может оказаться даже вода по колено.
  • Не оставайтесь равнодушными. Если кто-то после употребления алкоголя собирается переплыть водоем или направляется в воду, не воспринимайте это как шутку. Остановите человека — возможно, вы спасете ему жизнь.
  • Не переоценивайте свои возможности. Не заплывайте далеко от берега, не купайтесь в одиночку и ночью. Даже опытный пловец может почувствовать недомогание, столкнуться с судорогами или внезапно потерять силы.
  • Не прыгайте в незнакомых местах. Ни головой вперед, ни ногами. Дно может измениться, там могут находиться камни, коряги или другие препятствия. Одно неосторожное движение может стоить жизни или привести к инвалидности.
  • Следите за детьми. У воды нельзя ни на секунду терять из виду маленьких детей. Утопление происходит тихо и очень быстро — даже в нескольких метрах от взрослых.

Если вы видите, что человек тонет или оказался в беде, не теряйте ни секунды — звоните по номеру 112.

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