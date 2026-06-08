Пьяный подросток на мопеде сбил человека: пострадавший в больнице

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Узварас поступила в субботу около 23:30. Согласно первоначальным данным, несовершеннолетний управлял мопедом, когда при пока невыясненных обстоятельствах на дорогу внезапно вышел мужчина. В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Установлено, что водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения — содержание алкоголя в его организме составило 0,28 промилле.

В отношении подростка начаты два административных процесса: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за употребление алкогольных напитков или других одурманивающих веществ несовершеннолетним.