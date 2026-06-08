Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Хуситы вступают в войну Ирана, под угрозой судоходство в Красном море (1)

Euronews 8 июня, 2026 20:41

Мир 1 комментариев

Йеменские хуситы объявили запрет для израильских судов в Красном море и заявили о ракетном ударе по Израилю; одновременная блокада Баб-эль-Мандеба и Ормуза ставит под угрозу около трети мировых морских поставок нефти и газа.

Йеменские повстанцы-хуситы вступили в войну с Ираном на стороне Тегерана, заявив в понедельник о ракетном ударе по Израилю и объявив запрет на заход израильских судов в Красное море, что ставит под угрозу этот морской путь, а вместе с ним Аденский залив и узкий пролив Баб-эль-Мандеб, который их соединяет.

Во время войны между Израилем и ХАМАС в Газе хуситы нападали на грузовые суда на этом жизненно важном морском коридоре, через который ежегодно проходили товары примерно на 1 трлн долларов (866 млрд евро), совершив почти 200 атак и вынудив многие компании идти в длительный обход вокруг южной оконечности Африки.

Такой обход обычно добавляет около 14 дней и значительно увеличивает стоимость рейсов между Азией и Европой. Объем нефти, проходившей через пролив Баб-эль-Мандеб, во время кампании сократился с 8,8 млн до примерно 4 млн баррелей в сутки.

Хуситы прекратили атаки после перемирия в Газе в октябре 2025 года, но предупредили, что возобновят их, если война с Ираном обострится.

Их новая угроза прозвучала на фоне того, что Ормузский пролив, ворота в Персидский залив и к его экспортерам энергоресурсов, остается блокированным Тегераном в результате войны с Ираном.

Это заявление одновременно ставит под угрозу два из важнейших в мире морских «узких мест».

Пролив Баб-эль-Мандеб, ширина которого в самом узком месте составляет всего 26 километров, соединяет Красное море с Аденским заливом и далее с Индийским океаном. Через него проходит около 12% мировой морской торговли.

Ормузский пролив обеспечивает перевозку примерно пятой части мировой морской нефти и газа, а также других грузов.

«Мы объявляем полный и тотальный запрет на израильское морское судоходство в Красном море», — говорится в заявлении вооруженных сил хуситов.

«Мы считаем все перемещения противника законными военными целями для наших вооруженных сил с момента опубликования этого заявления».

Хуситы, которые формально вступили в войну с Ираном в поддержку Тегерана в марте, не объявляли о ракетных ударах по Израилю с тех пор, как 8 апреля вступило в силу хрупкое перемирие.

По их словам, они «нанесли залп ракет по чувствительным целям израильского противника», заявив, что удары «достигли своих целей с высокой точностью».

Израильские военные ранее сообщили в Telegram, что «зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена в сторону Израиля, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы».

Атака хуситов произошла на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном в понедельник, что вновь поставило перемирие под угрозу и подорвало надежды на мирное соглашение.

Хуситы и базированная в Ливане «Хезболла» входят в поддерживаемый, обучаемый и вооружаемый Тегераном «Осевой фронт сопротивления», в который также входят ХАМАС и милиции в Ираке.

Формально называемые «Ансар Аллах», повстанцы из горного севера Йемена контролируют значительную часть страны уже более десяти лет после того, как в сентябре 2014 года захватили столицу Сана и свергли правительство.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (1)

Важно 17:33

Важно 1 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (1)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 1 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (1)

Важно 16:42

Важно 1 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (1)

Важно 16:11

Важно 1 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (1)

Мир 14:51

Мир 1 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать