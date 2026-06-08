Самым обаятельным политиком Бельгии внезапно оказался кот

Его зовут Maximus Textoris Pulcher. Уже само имя звучит так, будто кота готовили не к миске с кормом, а к заседанию правительства.

Серый кот поселился в официальной резиденции бельгийского премьера на Rue de la Loi 16 в Брюсселе. До этого его нашли на улице, потом он оказался в приюте, а затем внезапно получил карьерный поворот, о котором многие люди могут только мечтать: переезд в главный политический дом страны.

Теперь Maximus живёт среди кабинетов, коридоров и государственных бумаг. Пока политики спорят, согласовывают, откладывают и объясняют, кот просто появляется в кадре и забирает внимание себе.

В этом и вся магия. Премьер может говорить о налогах, забастовках, коалиции и сложных реформах. Но стоит рядом появиться серому коту с важным видом, и публика внезапно начинает смотреть мягче.

У Maximus есть и собственная интернет-слава. Его фотографии расходятся по соцсетям, а в комментариях люди обсуждают не только усы и лапы, но и то, как ловко кот оказался рядом с большой политикой. В стране, где правительственные переговоры могут длиться бесконечно, существо, которое просто молча смотрит в камеру, выглядит почти как символ стабильности.

Конечно, официально он всего лишь кот. Не министр, не советник и не участник коалиции.

Но в политике иногда выигрывает не тот, кто громче всех говорит, а тот, кого людям приятнее видеть.

И если однажды бельгийцы устанут от сложных заявлений, у них уже есть персонаж, который может выйти к публике без единого слова. Сесть. Посмотреть. И собрать больше симпатии, чем целая пресс-конференция.