Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Лавров: исход войны в Украине решат солдаты, а не переговоры

Euronews 8 июня, 2026 18:49

Мир 0 комментариев

Глава российского МИДа раскритиковал открытое письмо Зеленского Путину и отверг возможность прямых переговоров с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал открытое письмо, которое президент Украины Владимир Зеленский адресовал своему российскому коллеге Владимиру Путину, назвав его грубым и заявив, что «говорить будет оружие».

Сергей Лавров в понедельник особо отметил, что Москва недовольна тем, что письмо было «распространено по всему миру», заявив, что «вежливые люди так не ведут себя».

Лавров также заявил, что для Кремля это «свидетельствует об отсутствии у Украины интереса к переговорам», несмотря на многочисленные попытки Киева инициировать диалог с Москвой.

Глава российского МИДа повторил ранее высказанное заявление Путина о том, что для исхода полномасштабного вторжения Москвы «решающими являются не переговоры, а действия вовлечённых» на передовой этой войны.

На прошлой неделе президент Украины опубликовал открытое письмо Путину, предложив провести прямые переговоры между двумя лидерами.

Путин отверг это предложение на Петербургском международном экономическом форуме в прошлую пятницу, заявив, что он «не видит смысла встречаться с Зеленским».

Инициативу Зеленского позже поддержали лидеры Франции, Германии и Великобритании, которые вместе с президентом Украины в воскресенье выпустили совместное заявление , обозначив в нём пять условий, которые, по их словам, необходимы для «справедливого и прочного мира».

Среди них — немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и переговоры на основе текущей линии соприкосновения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг европейскую инициативу на брифинге в понедельник, заявив, что европейские лидеры подрывают собственные призывы к миру, продолжая оказывать Украине военную поддержку.

«Я бы хотел отметить, что Макрон, Стармер и Мерц все пытаются говорить о мире. В то же время они подчёркивают свое намерение помогать Украине в производстве новых видов вооружений», — сказал он.

Лавров также заявил в понедельник, что США «к сожалению» не проявляют интереса к возвращению к тому, что Москва называет «достигнутым в Анкоридже» прошлым летом взаимопониманием.

«Я очень надеюсь, что опыт прежних провалов, когда Запад отказывался выполнять поддержанные им самим договорённости, не повторится в отношении соглашения в Аляске», — заявил министр иностранных дел России.

«Но пока, к нашему большому сожалению, наши американские партнёры не проявили к этому интереса».

Лавров выразил разочарование и «озабоченность» в связи с заявлением госсекретаря США Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Вашингтон не может выступать посредником, поскольку поддерживает Украину.

«То же самое говорила известная Кая Каллас и ряд других деятелей из Европейского союза и Еврокомиссии», — сказал Лавров.

На слушаниях 3 июня Рубио также заявил, что США не видят военного пути к завершению конфликта.

По его словам, остановить войну можно только дипломатическими средствами, однако этому мешает нежелание сторон идти на компромисс.

По словам Рубио, Вашингтон продолжает поддерживать любые усилия, направленные на установление мира, поскольку исходит из того, что у войны в Украине нет военного решения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать