У мужчины дома нашли 100 тысяч нелегальных тараканов

У жителя города Батерст в штате Новый Южный Уэльс нашли более 100 тысяч живых тараканов. Не пару банок для коллекции. Не “немного корма для питомца”. А целую армию насекомых, которую власти называют крупнейшей находкой такого рода в истории страны.

И это были не обычные домашние тараканы, от которых люди в ужасе хватаются за тапок. Речь шла о мадагаскарских шипящих тараканах и аргентинских тараканах. В Австралии таких насекомых нельзя ввозить, держать, разводить и продавать.

Причина проста: страна очень нервно относится к чужим видам. Австралийская природа и так не раз страдала от животных и насекомых, которых кто-то когда-то завёз не туда. Поэтому даже таракан здесь может стать не просто мерзкой находкой, а экологической проблемой.

Стоимость всей этой живой коллекции оценили примерно в 200 тысяч австралийских долларов. Это около 122 тысяч евро. То есть где-то в коробках и контейнерах у человека шевелилось не только всё, от чего хочется почесаться, но и маленькое состояние.

По версии австралийских СМИ, тараканов могли продавать как дешёвый корм для рептилий. Для владельцев змей и ящериц крупные насекомые действительно могут быть удобным вариантом. Для властей, правда, это звучит уже не как хобби, а как нелегальный бизнес с шестиногим товаром.

Самое удивительное началось после обыска. Несмотря на масштаб находки, мужчине пока не предъявили обвинений. Как он оказался в такой ситуации и почему дело пока не стало уголовным, до конца не ясно. Журналисты предполагают, что он мог сотрудничать с властями или попасть в правовую серую зону.

Сами тараканы, судя по всему, свободы уже не увидят. Их собираются усыпить.

История получилась почти идеальной для ночного кошмара: обычный город, обычный дом, а внутри больше 100 тысяч нелегальных тараканов на сумму, за которую кто-то покупает машину или делает первый взнос за жильё.

И главный вопрос здесь даже не в том, как их нашли.

А в том, как соседи до этого жили рядом и ничего не подозревали.