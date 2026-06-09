Возбуждается уголовное дело против Барташевича (+ комментарий Шлесерса)

Именно проект спа-центра, который до сих пор не используется, и его высокая стоимость в значительной степени привели Резекненскую городскую думу к финансовым затруднениям, для решения которых государство начало в самоуправлении процесс финансовой стабилизации, который еще не завершен. В свою очередь, Барташевич из-за этого проекта в свое время был отстранен от должности мэра.

Как сообщили агентству ЛЕТА в БПБК, следователи выяснили, что Резекненское самоуправление в 2020 году начало реализацию проекта Резекненского рекреационного центра, однако через два года расторгло договор со строительной фирмой из-за резкого роста стоимости строительных материалов и работ.

Чтобы не потерять привлеченное к проекту софинансирование из фондов Европейского союза, самоуправление объявило новую закупку на выполнение оставшихся строительных работ, в результате которой стоимость проекта выросла примерно на 3,4 млн евро по сравнению с первоначально запланированным финансированием.

В ходе расследования было установлено, что бывший председатель Резекненского самоуправления сознательно скрыл от ответственных лиц самоуправления информацию о фактической ситуации с проектом, в том числе о существенном росте затрат на его завершение и других важных обстоятельствах, которые могли повлиять на принятие решения о дальнейшей реализации проекта, считают в БПБК.

Не получив необходимых согласований и не убедившись в доступности финансирования для завершения проекта, Барташевич единолично заключил договор со строительной фирмой о продолжении строительных работ, тем самым взяв на себя от имени самоуправления финансовые обязательства без необходимого для этого правового и финансового основания, считают в БПБК.

По оценке следователей, такие действия должностного лица свидетельствуют о злоупотреблении служебным положением, а также несоблюдении запрета, содержащегося в законе о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц и требований ряда других нормативных актов.

В результате действий государственного должностного лица самоуправлению были причинены тяжкие последствия, в том числе спровоцирован дефицит бюджета, что привело к неспособности самоуправления автономно и полноценно обеспечивать возложенные на него функции и выполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, самоуправлению был нанесен материальный ущерб в размере не менее 48 219 евро, считают в БПБК.

4 июня БПБК призвало Прокуратуру по расследованию преступных деяний на государственной службе начать уголовное преследование в отношении государственного должностного лица за возможное злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время прокуратура решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, начатого 26 августа 2025 года.

БПБК обращает внимание на то, что самоуправление, планируя взять на себя финансовые обязательства, обязано соблюдать установленный внешними нормативными актами и внутренними нормативными документами порядок принятия решений и финансового контроля.

Чтобы обеспечить законное и экономически обоснованное использование выделенных самоуправлению публичных средств, а также заключение договоров, соответствующих интересам самоуправления, крупные и стратегически важные инвестиционные проекты до начала их реализации должны рассматриваться на заседании думы.

В таких случаях заключение договоров допустимо только тогда, когда получено согласие депутатов думы и положительное заключение соответствующего структурного подразделения, ответственного за финансы самоуправления, подчеркнули в БПБК.

Самоуправление может брать на себя финансовые обязательства только в том случае, если в бюджете запланированы и предусмотрены конкретные финансовые средства, которыми можно покрыть расходы, предусмотренные в соответствующем договоре, указали в бюро.

Агентство ЛЕТА уже сообщало, что рекреационный центр, расположенный в Резекне на улице Бривибас, 23а, недалеко от озера Ковшу, нередко упоминается как одна из причин финансовых проблем Резекне в предыдущие годы, поскольку вложения в него превышают финансовые возможности самоуправления. Самоуправление уже долгое время безуспешно ищет для проекта частного инвестора, который взял бы на себя управление центром.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 3285,7 квадратных метров, в том числе на первом этаже находится зона приема гостей, а также помещения для занятий спортом, на втором этаже - сауны, бани и открытые бассейны, а на третьем этаже предусмотрены салоны красоты, парикмахерские, салоны водных процедур и кабинеты физиотерапии.

Автор проекта - ООО "ARX arhitekti", строительные работы выполняло ООО "Arčers", а строительный надзор обеспечивало ООО "Marčuks".

Стоимость строительства здания составляет 6,9 млн евро. Строительные работы в рамках проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" осуществлялись при софинансировании Европейского фонда регионального развития в размере 5,03 млн евро. Депутаты Резекненского самоуправления недавно приняли решение об очередном аукционе на право аренды спа-центра, общее число которых достигло двух десятков.

Комментарий Андриса Шлесерса

"Супер! Сразу же после того, как LPV выдвинула Александра Барташевича лидером партийного списка на выборах в Сейм в Латгалии, KNAB предлагает предъявить обвинение бывшему мэру Резекне!

В чем же KNAB хочет обвинить Барташевича? Оказывается, в том же самом SPA-центре в Резекне, из-за которого его уже уволило правительство «Единства» два года назад.

«Единство» уволило Барташевича с поста мэра дважды! Но народ Латгалии продолжает поддерживать Барташевича! На муниципальных выборах LPV и «Вместе за Латвию» получили более 50% поддержки избирателей Резекне!

Я убежден, что после очередной репресссиввной кампании «Единства», осуществляемой KNAB, рейтинг Барташевича и LPV только вырастет! Я убежден, что LPV с Барташевичем в качестве лидера списка в Латгалии получит не менее 50% поддержки избирателей по всей Латгалии!

В то время, когда в стране растрачиваются и разворовываются миллиарды как в проекте «Rail Baltica», так и в проекте «Air Baltic», а также в закупках на строительство больницы Страдиня, в закупках в сфере ИТ и… KNAB предъявляет обвинение не деятелям «Единства», а бывшему мэру Резекне, который построил для жителей Латгалии SPA-центр с бассейном и саунами! Что поделать, война в Украине сделала Латгалию непривлекательным местом для туристов, и инвесторы сегодня не готовы построить отель рядом с уже построенным SPA-центром!"