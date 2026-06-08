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Президент Финляндии заявил, что не верит в нападение России на страны НАТО и призвал к диалогу с Москвой

© Meduza.io 8 июня, 2026 10:30

Мир 0 комментариев

Президент Финляндии Александр Стубб не верит в заявления о планах России напасть на страны НАТО, в том числе на страны Балтии. Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

«Зачем России проверять действие статьи пять, если ей за четыре года не удалось завоевать Украину?» — сказал он. 

По мнению Стубба, Украина находится «в лучшем положении на поле боя, чем когда-либо с начала войны». Он считает, что гибридные действия — кибератаки, диверсии — со стороны России в отношении стран НАТО «будут всегда», но в реальные военные действия он не верит. 

«Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю общественную дискуссию, но я вижу все разведывательные отчеты, очень внимательно их изучаю, у меня есть всесторонняя оценка оборонительных возможностей такой страны, как Финляндия», — сказал он. 

Стубб добавил, что, по его мнению, Европе следует начать диалог с Владимиром Путиным. 

«С русскими можно вести переговоры только тогда, когда они не находятся в позиции силы. Мы должны делать это совместно с американцами, но одновременно задаваться вопросом, соответствует ли нынешняя внешняя политика США в отношении России и Украины интересам Европы. Если нет — а в некоторых аспектах это действительно не так, — тогда мы должны проявлять инициативу. Но делать это согласованно. В идеале первый шаг должен исходить от Европейского союза, а если это не сработает — от „евротройки“, то есть Франции, Германии и Великобритании. Если и это не принесет результата, тогда нам придется найти другой формат», — заявил президент Финляндии.

Идею найти для Европы единого переговорщика с Россией он назвал «слишком упрощенной».

В конце мая глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что на потенциальных переговорах с Москвой будет обсуждаться не только российско-украинская война, но и более глобальные вопросы, связанные с европейской безопасностью. По ее мнению, Европа может выдвинуть условия России, среди которых — сокращение вооруженных сил. В правительстве Германии отмечали, что между Россией и Европой медленно «открывается окно для диалога» о российско-украинской войне, но до начала переговоров, вероятно, пройдут месяцы.

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