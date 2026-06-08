Обмен ударами между Израилем и Ираном сорвал хрупкое перемирие

Тегеран заявил, что ракетный удар стал ответом на действия Израиля. В сообщении также говорится об ударах Израиля по иранским радиолокационным станциям. Израиль, в свою очередь, ранее сообщал, что наносил удары после атаки беспилотников поддерживаемой Ираном группировки «Хизбалла» на севере страны.

Новая эскалация произошла на фоне войны в регионе, которая продолжается с 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Конфликт уже затронул значительную часть Ближнего Востока, поскольку Иран наносил ответные удары по союзникам США.

Последствия вышли далеко за пределы фронта. Из-за конфликта отменены тысячи авиарейсов, туристы застряли за границей, цены на нефть выросли, а блокада Ормузского пролива серьёзно осложнила международную торговлю.

США и Иран при посредничестве Пакистана уже несколько недель ведут непрямые переговоры о прекращении войны. Однако Тегеран и Вашингтон пока не смогли согласовать взаимоприемлемый меморандум.

Последний вариант проекта соглашения предусматривает продление перемирия от 8 апреля ещё на 60 дней, полное восстановление судоходства в Ормузском проливе и возобновление переговоров о будущем иранской ядерной программы.