В Пярну обокрали ихтиологов. Украли прибор, который подслушивал рыбу

Гидрофон был закреплён на дне реки бетонным блоком. На поверхность от него вывели поплавок с данными Морского института, а вся система была дополнительно прикреплена к берегу металлической цепью в труднодоступном месте.

Ихтиолог Лаур Таммеорг считает, что кто-то мог найти цепь на берегу и вытащить устройство из воды. По его словам, прибор настолько специфический, что в быту от него толку нет: использовать его могут разве что учёные.

Украденный гидрофон применялся для исследований миграции рыбы в реке Пярну. Морской институт Тартуского университета сообщил о пропаже в соцсетях и попросил вернуть оборудование.