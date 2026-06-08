Водители не поверили глазам: трассу внезапно завалило мёртвыми лошадьми и свиньями

Вечером на Variante Appia возле города Cisterna di Latina водители увидели то, к чему невозможно подготовиться заранее: по асфальту оказались разбросаны туши животных. По данным итальянской прессы, среди них были лошади и свиньи. Груз должен был ехать на утилизацию, но по дороге что-то пошло не так.

Сначала это могло выглядеть как странная авария. Потом стало понятно, что грузовик просто оставил за собой длинный след. Животные останки оказались на проезжей части, движение быстро встало, а дорогу пришлось закрывать в обе стороны.

Для тех, кто оказался там в этот момент, это была не просто пробка. Представьте себе обычную дорогу, машины, вечер, планы на ужин или возвращение домой. И вдруг перед вами не ДТП в привычном виде, а почти сюрреалистическая картина: трасса, грузовик, полиция и мрачный груз, который никто не ожидал увидеть посреди дороги.

Убирать всё это пришлось не за несколько минут. Дорогу очищали, движение регулировали, автомобилисты ждали, а запах, как пишут местные СМИ, только добавлял происходящему ощущения фильма, который лучше смотреть не в реальной жизни.

Сам грузовик позже был остановлен. Теперь остаётся главный вопрос, который наверняка задавали себе все, кто попал в эту историю: как можно ехать дальше и не заметить, что за тобой остаётся такой след?

Иногда дорога просто задерживает. А иногда она внезапно показывает сцену, которую потом ещё долго невозможно забыть.