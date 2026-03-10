По мнению партии, латвийские предприятия должны полностью прекратить импорт и экспорт товаров с Россией до конца 2026 года.

Премьер-министр Эвика Силиня поручит нескольким министерствам подготовить подробный план возможных ограничений. В частности, Министерству экономики, Министерству сообщения, Министерству земледелия и Министерству иностранных дел до конца марта необходимо представить анализ и предложения по прекращению пассажирских перевозок в Россию, а также по введению запрета на розничную торговлю товарами российского происхождения в Латвии.

Отдельное задание получит Министерство сообщения. Ему предстоит подготовить детальный анализ железнодорожных грузовых перевозок между Латвией и Россией и представить предложения по их возможному прекращению.

После анализа министерства должны разработать конкретные предложения и подготовить необходимые изменения в нормативных актах.

Ранее подготовить план прекращения торговли с государствами-агрессорами Министерству экономики предложила другая партия правящей коалиции. В то же время представители Национального объединения, находящегося в оппозиции, выступают за иной подход - они предлагают сохранить торговлю, но обложить её 30-процентными пошлинами.