Вынес в телефоне: уроженца Риги космонавта Артемьева исключили из экипажа Crew-12

Как сообщил в своем Telegram-канале аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин, вместо него полетит Андрей Федяев.

Источники Тришкина рассказали, что Артемьева исключили за нарушение экспортных ограничений ITAR: космонавт якобы фотографировал документацию SpaceX, а потом «вынес в телефоне» секретную информацию.

По словам Тришкина, "на фоне ситуации с Союзами и уже отложенным запуском Прогресса в марте, этот скандал смотрится совсем лишним. Ну а сейчас вся нагрузка по пилотируемым пускам к МКС легла исключительно на SpaceX".

О том же пишет и Telegram-канал о космонавтике "Юра, прости!". Он уточняет, что Артемьев проходил подготовку на базе SpaceX в Хоторне, штат Калифорния и был отстранен на прошлой неделе, а фотографировал он двигатели.

В беседе с The Insider Тришкин сообщил, что запущено межведомственное расследование: "Мои контакты подтверждают, что факт нарушения был и запущена межведомственная проверка. Снятие с полета за два с половиной месяца до миссии без внятного объяснения причин — это скорее косвенный признак, но показательный. Представить себе ситуацию, в которой опытный космонавт может непреднамеренно допустить такое грубое нарушение, очень трудно".

По словам Тришкина, в NASA не хотят, чтобы о скандале вокруг Артемьева стало известно. При этом на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в основном составе Crew-12 уже указан Федяев. Тем не менее 2 декабря пресс-служба Роскосмоса сообщила, что космонавт Андрей Федяев включен в состав основного экипажа миссии Crew‑12 вместо Олега Артемьева. "Такое решение принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу", — говорится в сообщении.

54-летний Олег Артемьев, согласно данным с сайта Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, совершил три полета в космос и провел там в общей сложности 560 суток. С 2019 года — депутат Московской городской Думы, член «Единой России».