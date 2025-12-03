Мира не будет. Уиткофф и Кушнер покинули Москву и сразу улетели в Вашингтон

По словам журналиста, встреча в Брюсселе, где украинский президент должен был переговорить с американской делегацией, была отменена. Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер «обещали» сразу после переговоров с Путиным направиться в США.

«Компромиссного варианта найдено не было», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя завершившийся саммит.

Переговоры в Кремле, по данным CNN, длились около пяти часов. Участников — Уиткоффа и Кушнера — заставили ждать, пока Владимир Путин выступал на экономическом форуме «Россия зовет!». После встречи американская сторона представила свои предложения, но соглашения по Украине достичь не удалось.