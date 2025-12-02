"Мы ведь, Латвия, тоже миллиардом помогли Украине. Страна. Мы, все вместе. Здесь сидящие и здесь не находящиеся. От нас всех правительство миллиард туда отправило. Я думаю, очень странно, что Латвия как государство, а может даже правительство, стесняется, а может быть даже боится, спросить - а как наши пожертвования были использованы в этой стране", - говорит Урбанович.

По его мнению, такую информацию можно было бы запросить по дипломатическим каналам и есть различные другие способы "справиться об этом".

"А то у нас едут туда за медалями и орденами, чтобы покрасоваться рядом со славой лидера страны. А что, ели коррупционный скандал дойдёт до самого Зеленского. Что я абсолютно не исключаю. Причем настолько абсолютно, что я уверен, что без его ведома это не могло происходить. Это абсолютно его доверенные лица и он не выглядит идиотом, а вполне разумным и ловким", - отметил Урбанович.