Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Дети-попрошайки в магазинах: признак всеобщей нищеты? Мнение рижан (2)

Редакция PRESS 7 марта, 2026 09:33

В последнее время всё чаще звучат тревожные оценки экономической ситуации и роста стоимости жизни. Цены на продукты продолжают увеличиваться, тогда как доходы многих жителей за ними не поспевают. Это заставляет людей всё внимательнее планировать повседневные расходы, экономить и искать способы прожить на меньшие средства.

Одновременно в обществе появляются и тревожные признаки, свидетельствующие о росте бедности. В социальных сетях люди пишут, что возле магазинов в Риге помощи просят не только взрослые, но и дети — они спрашивают, можно ли дать им несколько центов на какое-нибудь лакомство. Подобные случаи заставляют многих задуматься о том, насколько тяжело экономические условия на самом деле бьют по части общества и способны ли существующие механизмы поддержки достаточно помочь семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Неужели дети в Риге становятся новым поколением попрошаек?

«Сегодня утром нужно было зайти в магазин. Стою у стенда с шоколадом и слышу, как две девочки обсуждают, что им не хватает денег на шоколадку. Я сказала им взять всё, что они хотят, а я оплачу. С огромной радостью на лице они поблагодарили и счастливые убежали. Как же приятно кому-то помочь!» — пишет в соцсетях одна женщина. Однако в комментариях люди делятся суровой реальностью: в подобной ситуации оказываются многие.

«Ещё в далёкие девяностые у Рижского центрального вокзала один мальчишка просил 10 сантимов на хлеб. Я, как человек опытный, говорю: “Пойдём, купим”. Подошли к киоску в тоннеле, мальчик посмотрел на один батон, на другой, даже не обратил внимания на булочки, хот-доги, пиццы — и показал на самый дешёвый белый хлеб. Я купил ему этот батон, мальчик благодарно начал есть. Тогда я взял ему ещё пару кусочков пиццы, хот-доги, булочки. Ребёнок смотрел на меня с таким растерянным видом», — пишет один рижанин.

«Отлично! Профессия в руках. Теперь в Риге, к сожалению, это начинает становиться для детей привычкой. Спокойно подходят к взрослым и иногда даже довольно нагло просят какие-нибудь сладости. Жест, конечно, хороший — вы помогли. Но, к сожалению, у этого есть неприятные последствия. К тому же есть дети, которым сладкое вообще нельзя. Знаю одного мальчика, который постоянно пытается добраться до сладостей. Диабета пока нет, но всё к тому идёт. Ему установлено правило: сладости можно только после нормальной еды», — отмечает Лиене.

Элина вспоминает: «В Зиепниеккалнсе года три назад стою в магазине “Mego” в очереди. Передо мной девочка, лет восьми. У неё молоко, хлеб и кусок мяса. Подходит её очередь платить. Продавщица говорит, что денег не хватает.

Я уже поднимаю руку — думаю, сейчас заплачу. Продавщица — СТОП! Говорит, что она сюда приходит несколько раз в день. Родители научили: всегда найдётся добрый человек, который всё оплатит. Каждый живёт как умеет!»

«Пару дней назад передо мной две девочки покупали на двоих какую-то большую конфету. Я уже хотел предложить оплатить вторую, чтобы у каждой была своя, но потом подумал — вдруг кто-нибудь решит, что я тот самый “дядька”, которым пугают детей, и не стал этого делать ‍♂️. И это при том, что обычно мне всё равно, что обо мне думают…» — вспоминает Угис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Животные 17:41

Животные 2 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 17:35

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Важно 17:25

Важно 2 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 2 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

Важно 17:19

Важно 2 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать