Одновременно в обществе появляются и тревожные признаки, свидетельствующие о росте бедности. В социальных сетях люди пишут, что возле магазинов в Риге помощи просят не только взрослые, но и дети — они спрашивают, можно ли дать им несколько центов на какое-нибудь лакомство. Подобные случаи заставляют многих задуматься о том, насколько тяжело экономические условия на самом деле бьют по части общества и способны ли существующие механизмы поддержки достаточно помочь семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Неужели дети в Риге становятся новым поколением попрошаек?

«Сегодня утром нужно было зайти в магазин. Стою у стенда с шоколадом и слышу, как две девочки обсуждают, что им не хватает денег на шоколадку. Я сказала им взять всё, что они хотят, а я оплачу. С огромной радостью на лице они поблагодарили и счастливые убежали. Как же приятно кому-то помочь!» — пишет в соцсетях одна женщина. Однако в комментариях люди делятся суровой реальностью: в подобной ситуации оказываются многие.

«Ещё в далёкие девяностые у Рижского центрального вокзала один мальчишка просил 10 сантимов на хлеб. Я, как человек опытный, говорю: “Пойдём, купим”. Подошли к киоску в тоннеле, мальчик посмотрел на один батон, на другой, даже не обратил внимания на булочки, хот-доги, пиццы — и показал на самый дешёвый белый хлеб. Я купил ему этот батон, мальчик благодарно начал есть. Тогда я взял ему ещё пару кусочков пиццы, хот-доги, булочки. Ребёнок смотрел на меня с таким растерянным видом», — пишет один рижанин.

«Отлично! Профессия в руках. Теперь в Риге, к сожалению, это начинает становиться для детей привычкой. Спокойно подходят к взрослым и иногда даже довольно нагло просят какие-нибудь сладости. Жест, конечно, хороший — вы помогли. Но, к сожалению, у этого есть неприятные последствия. К тому же есть дети, которым сладкое вообще нельзя. Знаю одного мальчика, который постоянно пытается добраться до сладостей. Диабета пока нет, но всё к тому идёт. Ему установлено правило: сладости можно только после нормальной еды», — отмечает Лиене.

Элина вспоминает: «В Зиепниеккалнсе года три назад стою в магазине “Mego” в очереди. Передо мной девочка, лет восьми. У неё молоко, хлеб и кусок мяса. Подходит её очередь платить. Продавщица говорит, что денег не хватает.

Я уже поднимаю руку — думаю, сейчас заплачу. Продавщица — СТОП! Говорит, что она сюда приходит несколько раз в день. Родители научили: всегда найдётся добрый человек, который всё оплатит. Каждый живёт как умеет!»

«Пару дней назад передо мной две девочки покупали на двоих какую-то большую конфету. Я уже хотел предложить оплатить вторую, чтобы у каждой была своя, но потом подумал — вдруг кто-нибудь решит, что я тот самый “дядька”, которым пугают детей, и не стал этого делать ‍♂️. И это при том, что обычно мне всё равно, что обо мне думают…» — вспоминает Угис.