Латвийцы активно запасаются топливом: хватит на всех?

За государственные резервы топлива отвечает управляющий государственными публичными активами — компания Possessor, которая сообщает, что Латвия в настоящее время обеспечивает более половины необходимых запасов нефтепродуктов в госсобственности.

«Мы обеспечиваем весь необходимый объем, который предусмотрен [европейской] директивой […] Геополитические события, конечно, вносят коррективы и в цену топлива. Когда мы заключали сделки и закупали, такой геополитической ситуации не было. Сейчас, учитывая геополитический кризис, мы понимаем, что решение перейти на такую модель было правильным», — рассказал председатель правления Possessor Андрис Гадманис.

Он подчеркнул, что это укрепляет энергетическую безопасность Латвии, что особенно важно в нынешних геополитических условиях.

Тем временем цены на топливо на заправочных станциях постепенно растут. Как отмечают торговцы, в последние дни жители активнее покупают топливо.

«Люди, очевидно, опасаясь дальнейшего роста цен, покупают топливо более активно и, возможно, даже делают запасы», — сказала председатель правления компании Kool Latvija Яна Логина.

Сейчас главное — обеспечить поставки клиентам, поскольку спрос вырос.

Что произойдет, если текущий уровень биржевых цен сохранится? «Тогда мы прогнозируем, что рост цен на автозаправочных станциях составит 10-12 центов за литр», — отметила Логина.

Уже сейчас клиенты, покупающие топливо со скидками, получают его ниже себестоимости.

Ситуация меняется буквально изо дня в день: «Сейчас мы видим, что по сравнению с пятницей самый резкий рост цен наблюдается в Эстонии — сначала Эстония, затем Латвия. Во вторник ситуация была немного иной… Это лишь снова показывает, насколько все непредсказуемо и быстро меняется», — говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.

Она также отметила, что спрос на топливо вырос как в оптовой, так и в розничной торговле, однако оснований для ажиотажа нет.

Тем временем государственные резервы топлива в этом году также нужно будет пополнять.

«Сейчас, когда цена высокая, мы, конечно, покупать не будем. Но согласно Закону об энергетике в этом году мы должны закупить как минимум 15% от общего объема. Будем смотреть, в какой момент и какие события будут влиять на цену», — сказал Гадманис.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян) в программе Krustpunktā заявил, что ситуация находится под контролем, а торговцам топливом придется объяснить, на каком основании были повышены цены.