Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Латвийцы активно запасаются топливом: хватит на всех?

Редакция PRESS 7 марта, 2026 07:31

Новости Латвии 0 комментариев

После начала войны на Ближнем Востоке цены на топливо на мировых биржах выросли, и последствия уже ощущаются и в Латвии. Цены на топливо начали расти. Насколько велики сейчас запасы, пишет rus.lsm.lv.

За государственные резервы топлива отвечает управляющий государственными публичными активами — компания Possessor, которая сообщает, что Латвия в настоящее время обеспечивает более половины необходимых запасов нефтепродуктов в госсобственности.

«Мы обеспечиваем весь необходимый объем, который предусмотрен [европейской] директивой […] Геополитические события, конечно, вносят коррективы и в цену топлива. Когда мы заключали сделки и закупали, такой геополитической ситуации не было. Сейчас, учитывая геополитический кризис, мы понимаем, что решение перейти на такую модель было правильным», — рассказал председатель правления Possessor Андрис Гадманис.

Он подчеркнул, что это укрепляет энергетическую безопасность Латвии, что особенно важно в нынешних геополитических условиях.

Тем временем цены на топливо на заправочных станциях постепенно растут. Как отмечают торговцы, в последние дни жители активнее покупают топливо.

«Люди, очевидно, опасаясь дальнейшего роста цен, покупают топливо более активно и, возможно, даже делают запасы», — сказала председатель правления компании Kool Latvija Яна Логина.

Сейчас главное — обеспечить поставки клиентам, поскольку спрос вырос.

Что произойдет, если текущий уровень биржевых цен сохранится? «Тогда мы прогнозируем, что рост цен на автозаправочных станциях составит 10-12 центов за литр», — отметила Логина.

Уже сейчас клиенты, покупающие топливо со скидками, получают его ниже себестоимости.

Ситуация меняется буквально изо дня в день: «Сейчас мы видим, что по сравнению с пятницей самый резкий рост цен наблюдается в Эстонии — сначала Эстония, затем Латвия. Во вторник ситуация была немного иной… Это лишь снова показывает, насколько все непредсказуемо и быстро меняется», — говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.

Она также отметила, что спрос на топливо вырос как в оптовой, так и в розничной торговле, однако оснований для ажиотажа нет.

Тем временем государственные резервы топлива в этом году также нужно будет пополнять.

«Сейчас, когда цена высокая, мы, конечно, покупать не будем. Но согласно Закону об энергетике в этом году мы должны закупить как минимум 15% от общего объема. Будем смотреть, в какой момент и какие события будут влиять на цену», — сказал Гадманис.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян) в программе Krustpunktā заявил, что ситуация находится под контролем, а торговцам топливом придется объяснить, на каком основании были повышены цены.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать