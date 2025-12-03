Основу экспорта составляют медикаменты, алкоголь и текстиль. В Министерстве экономики уточняют, что значительная часть этих товаров — реэкспорт, а доля латвийских производителей, работающих напрямую с Россией, постоянно сокращается.

«Латвия не экспортирует ничего, что подпадает под санкции ЕС. Сотрудничество с Россией можно рассматривать только с морально-этической точки зрения», — заявили в Минэкономики.

Число латвийских компаний, экспортирующих в Россию, за два с половиной года снизилось с почти 400 до 128, а импортёров — более чем в шесть раз.

По данным «Lursoft», в Латвии действует 2764 предприятия с российским капиталом — вдвое меньше, чем девять лет назад. Общий объём инвестиций сократился до 230,6 млн евро, а число инвесторов — до 3230.

Отдельная тенденция — массовая смена гражданства владельцами компаний из России. Если в 2022 году это произошло 26 раз, то в 2023-м — уже 240. В 86 случаях выбрано гражданство Израиля, в 41 — Латвии.

Эксперты считают, что для прозрачности инвестиций необходима чёткая система учёта бенефициаров и их гражданства, но решение этого вопроса остаётся за политиками.