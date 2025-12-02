Министр здравоохранения Хосам Абу Мери (Новое единство) указал, что в бюджете нет таких денег. Приоритетом является оборона.

Есть одна нюанс, который меня, как сотрудника Службы неотложной медицинской помощи, давно заставляет задуматься, и решение этой проблемы определенно не требует миллионов.

При транспортировке пациента в клиническую университетскую больницу имени Страдиня машина заезжает на рампу, где есть три стоянки для оперативных транспортных средств, откуда пациент затем доставляется в приемное отделение.

От парковочного места до дверей приемного отделения примерно 10-15 метров. И эти метры находятся под открытым небом! Погода непредсказуема – то дождь, то снег, а иногда и град. И вот пациент, который, возможно, только что был реанимирован, которому, возможно, только что сделали интубацию или у которого сильное кровотечение, должен пережить дополнительный шок, сразу же промокнув или замерзнув. Потому что просто не подумали о элементарной крыше, которая защищает от того, что падает с неба.

Интересно, знает ли об этом Хосам?"