Запрет будет вводиться постепенно. Для краткосрочных контрактов, заключённых до 17 июня 2025 года, ограничения начнут действовать с 25 апреля 2026 года — для сжиженного природного газа, и с 17 июня 2026 года — для трубопроводного.

«Цель ЕС — полностью отказаться от российского топлива и укрепить энергетическую независимость Европы», — подчеркнули представители Европейской комиссии.

Долгосрочные контракты на поставку СПГ будут запрещены с 1 января 2027 года, а трубопроводные — прекращены между 30 сентября и 1 ноября 2027 года, в зависимости от объёма запасов в газохранилищах.

Эта мера включена в 19-й санкционный пакет ЕС против России и станет ключевым шагом в снижении зависимости Европы от российских энергоресурсов.