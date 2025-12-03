400 лет — и всё! Дания первой в Европе прекращает доставку писем

Причина без романтики — минус 90% бумажных писем за 25 лет. Только за прошлый год объём упал ещё на 30%. The Economist пишет: спрос исчез, а сервис, который пережил войны и революции, стал нерентабельным.

С нового года сбор писем прекращается, а отправлять корреспонденцию можно будет только через частную логистическую фирму DAO.

Дания — первая в Европе, но, скорее всего, не последняя. Электронная коммуникация «съела» привычку писать письма, а рынки e-commerce растут быстрее, чем почты успевают перестраиваться: к 2027 году в мире будут доставлять 256 млрд посылок.

Красные почтовые ящики, некогда символ городов Дании, теперь стремительно превращаются в музейный экспонат.

А за ними — и сама идея бумажного письма.