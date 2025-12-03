В пресс-службе Rietumu banka отметили, что это решение первой инстанции и оно будет обжаловано.

«Влияние решения на регулятивный капитал банка незначительно — около четырёх миллионов евро. Все корректировки и резервы по российским активам уже проведены», — сообщили в банке.

Иск связан с передачей "Дома Москвы" в Риге в собственность Латвии и блокировкой средств российских структур после начала войны в Украине. Российская сторона назвала эти действия «незаконным захватом собственности и подрывом экономического суверенитета».

Ранее глава банка Елена Бурая предупредила депутатов Сейма, что национализация "Дома Москвы" может привести к ответным мерам Москвы против латвийского бизнеса. По её словам, потери латвийских компаний могут исчисляться десятками миллионов евро.

Rietumu banka подчёркивает, что её показатели капитала и ликвидности остаются на высоком уровне и не повлияют на реализацию стратегии.