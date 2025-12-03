Как сообщалось ранее, утром 25 августа около 09:00 полиция получила сообщение о нападении в Детском городке в Вентспилсе, где мужчина напал на женщину и совершил в её отношении сексуальные действия. Происшествие удалось прервать благодаря случайной свидетельнице, после чего подозреваемый убежал. Очевидница оперативно позвонила в полицию, подробно описала его внешность и направление, в котором он скрылся, что позволило сотрудникам муниципальной полиции найти и задержать его — мужчина прятался в траве.

Следственный отдел Северокурземского участка Курземского регионального управления возбудил уголовный процесс и направил в суд ходатайство об аресте подозреваемого, которое было удовлетворено.

В ходе следствия установлено, что мужчина заранее спрятался в кустах на территории детской площадки и следил за проходившими женщинами. Известно, что мимо проходила также группа женщин, но он не осмелился на нападение из-за их численного превосходства. Когда же появилась одна женщина, он выскочил и напал, силой сорвав с неё верхнюю одежду. Затем, повалив её на землю, совершил действия сексуального характера, направленные на удовлетворение половой потребности против воли потерпевшей.

Проходившая поблизости женщина спугнула нападавшего, и он попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Ранее этот человек уже фигурировал в делах, связанных с имущественными преступлениями.

В рамках расследования ему назначили амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в момент совершения преступления он был вменяем и отдавал отчёт своим действиям.

Следователи завершили уголовное производство по факту совершения сексуального насилия, связанного с противоестественным проникновением против воли потерпевшей и с применением силы или угроз. Уголовный закон предусматривает за подобные преступления от четырёх до десяти лет лишения свободы и пробационный надзор сроком до пяти лет. Окончательное наказание определит суд.

Государственная полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.