Выпрыгнул из кустов и изнасиловал: случай на детской площадке

3 декабря, 2025 09:21

Государственная полиция завершила расследование уголовного дела о сексуальном насилии против женщины в Вентспилсе. По данным полиции, мужчина прятался в кустах, наблюдал за проходящими женщинами и напал на одну из них, сорвав с неё куртку и две рубашки. Злоумышленник был задержан, и суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Как сообщалось ранее, утром 25 августа около 09:00 полиция получила сообщение о нападении в Детском городке в Вентспилсе, где мужчина напал на женщину и совершил в её отношении сексуальные действия. Происшествие удалось прервать благодаря случайной свидетельнице, после чего подозреваемый убежал. Очевидница оперативно позвонила в полицию, подробно описала его внешность и направление, в котором он скрылся, что позволило сотрудникам муниципальной полиции найти и задержать его — мужчина прятался в траве.

Следственный отдел Северокурземского участка Курземского регионального управления возбудил уголовный процесс и направил в суд ходатайство об аресте подозреваемого, которое было удовлетворено.

В ходе следствия установлено, что мужчина заранее спрятался в кустах на территории детской площадки и следил за проходившими женщинами. Известно, что мимо проходила также группа женщин, но он не осмелился на нападение из-за их численного превосходства. Когда же появилась одна женщина, он выскочил и напал, силой сорвав с неё верхнюю одежду. Затем, повалив её на землю, совершил действия сексуального характера, направленные на удовлетворение половой потребности против воли потерпевшей.

Проходившая поблизости женщина спугнула нападавшего, и он попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Ранее этот человек уже фигурировал в делах, связанных с имущественными преступлениями.

В рамках расследования ему назначили амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в момент совершения преступления он был вменяем и отдавал отчёт своим действиям.

Следователи завершили уголовное производство по факту совершения сексуального насилия, связанного с противоестественным проникновением против воли потерпевшей и с применением силы или угроз. Уголовный закон предусматривает за подобные преступления от четырёх до десяти лет лишения свободы и пробационный надзор сроком до пяти лет. Окончательное наказание определит суд.

Государственная полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

