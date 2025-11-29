Если пройтись по всем радиостанциям, вещающим в Латвии, то песни на латышском языке звучат только на двух из них.

Исполнительный директор Латвийского общества развития музыки Latvijas Mūzikas eksports Агнесе Цимушка-Рекке осознаёт, что такова сейчас реальность в Латвии: "У нас очень английский и очень русский эфир".

По статистике объединения исполнителей и продюсеров LaIPA, в прошлом году на 42 радиостанциях музыка, созданная в Латвии, занимала 19% эфирного времени.

"Если плюс-минус 20 радиостанций вообще не ставят латвийскую музыку, то ситуация весьма плачевна", - оценивает положение Цимушка-Рекке.

Исполнительный директор Ассоциации организаций вещания Кристерс Плешаков считает, что радиостанции следуют спросу: "Очевидно, аудитория интересуется таким продуктом, в котором нет музыки, созданной латышскими деятелями искусства. Если эта программа исчезнет, они из-за этого не станут потреблять больше латышской музыки. Они выберут другие каналы там, где смогут найти то, что хотят слушать".

Исполнительный директор LaIPA Лиена Эдвардс объясняет это "латвийским феноменом": "Всё, что из-за границы, очень хорошо и интересно. Возможно, это ещё сохранилось у нас как один из нарративов в обществе. Но в целом мы хотели бы, да, чтобы эти показатели были выше и чтобы музыка, сочинённая в Латвии, использовалась больше".

Разговоры о введении таких квот начались ещё 13 лет назад. В начале 2024 года заместитель госсекретаря Минкульта по вопросам культурной политики Улдис Зариньш пообещал, что система квот будет введена за год. Однако за это время сменились и министр, и замгоссекретаря, а квот как не было, так и нет.

Глава Минкульта Агнесе Лаце - за квоты, она считает, что это укрепит нашу культуру и местный музыкальный рынок. Это помогло бы и самим музыкантам - они больше заработали бы, если бы их музыка в эфире звучала чаще.

Радиостанции, в свою очередь, опасаются, что исполнение местной музыки их уничтожит, однако Лаце подчёркивает, что никто не собирается влиять на репертуар: "Это не вмешательство в коммерческую деятельность, так как мы не выдаём список песен, которые нужно ставить. (...) В Латвии существует жанровое разнообразие, есть возможность подыскать произведения, которые можно ставить в эфир на любой радиостанции".

Журналист Сандрис Ванзович предполагает, что предприниматели могут отнестись к квотам формально:

"Как мы эти квоты будем регулировать? В самом деле, было бы так, как уже многие владельцы коммерческого радио сказали или пригрозили, что всю латышскую музыку засунут в ночной эфир. Квоты будут достигнуты. В конце концов мы можем и в мире спорта посмотреть. В том числе в футболе, латвийском футболе, на площадке должно быть конкретное число латышских игроков. Ну, и как это происходит? Там тоже всячески обходят эти квоты. Разве это повышает уровень латвийского футбола? Нет же".

Тем временем LaIPA проводит кампанию - предпринимателей призывают на рабочих местах включать музыку, созданную в Латвии. "Есть за что похвалить крупные сети, и Rimi, и Maxima, которые создали свои плей-листы и действительно включают латвийскую музыку не только по праздникам, но и в будни, это очень позитивно", - заявляет Эдвардс.

И, разумеется, это также вопрос патриотизма. Вот что думает по этому поводу Ванзович: "Прямо сегодня в троллейбусе две девочки, которым 12-14 лет, едут и говорят между собой по-английски. Они латышки, это совершенно точно. Это очень тревожная тенденция. Можно ли как-то это улучшить с помощью музыки на латышских радиостанциях? Не берусь судить, но где-то эта молодёжь латышский язык должна слышать, через музыку, вероятно, это можно сделать лучше всего. Поэтому, что касается этих квот, мне кажется, этот аспект тоже надо учесть".