«Очень английский и русский эфир»: будут ли на радио квоты на латвийскую музыку? (1)

© Lsm.lv 29 ноября, 2025 16:34

Важно 1 комментариев

Без больших успехов продолжаются переговоры Минкульта с радиостанциями по поводу введения квоты на музыку, созданную в Латвии. Латвийская ассоциация организаций вещания считает, что из-за этого коммерческие радиостанции потеряют аудиторию. Сторонники квот - что радиостанции застряли в прошлом и не имеют представления о развитии отрасли. Опрос, проведённый программой Kultūršoks в сотрудничестве с порталом LSM.lv, показал, что 38% жителей Латвии готовы к внедрению такой квоты, а 41% считает, что никакого регулирования не нужно.

Если пройтись по всем радиостанциям, вещающим в Латвии, то песни на латышском языке звучат только на двух из них. 

Исполнительный директор Латвийского общества развития музыки Latvijas Mūzikas eksports Агнесе Цимушка-Рекке осознаёт, что такова сейчас реальность в Латвии: "У нас очень английский и очень русский эфир".

По статистике объединения исполнителей и продюсеров LaIPA, в прошлом году на 42 радиостанциях музыка, созданная в Латвии, занимала 19% эфирного времени. 

"Если плюс-минус 20 радиостанций вообще не ставят латвийскую музыку, то ситуация весьма плачевна", - оценивает положение Цимушка-Рекке.

Исполнительный директор Ассоциации организаций вещания Кристерс Плешаков считает, что радиостанции следуют спросу: "Очевидно, аудитория интересуется таким продуктом, в котором нет музыки, созданной латышскими деятелями искусства. Если эта программа исчезнет, они из-за этого не станут потреблять больше латышской музыки. Они выберут другие каналы там, где смогут найти то, что хотят слушать".

Исполнительный директор LaIPA Лиена Эдвардс объясняет это "латвийским феноменом": "Всё, что из-за границы, очень хорошо и интересно. Возможно, это ещё сохранилось у нас как один из нарративов в обществе. Но в целом мы хотели бы, да, чтобы эти показатели были выше и чтобы музыка, сочинённая в Латвии, использовалась больше".

Разговоры о введении таких квот начались ещё 13 лет назад. В начале 2024 года заместитель госсекретаря Минкульта по вопросам культурной политики Улдис Зариньш пообещал, что система квот будет введена за год. Однако за это время сменились и министр, и замгоссекретаря, а квот как не было, так и нет.

Глава Минкульта Агнесе Лаце - за квоты, она считает, что это укрепит нашу культуру и местный музыкальный рынок. Это помогло бы и самим музыкантам - они больше заработали бы, если бы их музыка в эфире звучала чаще.

Радиостанции, в свою очередь, опасаются, что исполнение местной музыки их уничтожит, однако Лаце подчёркивает, что никто не собирается влиять на репертуар: "Это не вмешательство в коммерческую деятельность, так как мы не выдаём список песен, которые нужно ставить. (...) В Латвии существует жанровое разнообразие, есть возможность подыскать произведения, которые можно ставить в эфир на любой радиостанции".

Журналист Сандрис Ванзович предполагает, что предприниматели могут отнестись к квотам формально: 

"Как мы эти квоты будем регулировать? В самом деле, было бы так, как уже многие владельцы коммерческого радио сказали или пригрозили, что всю латышскую музыку засунут в ночной эфир. Квоты будут достигнуты. В конце концов мы можем и в мире спорта посмотреть. В том числе в футболе, латвийском футболе, на площадке должно быть конкретное число латышских игроков. Ну, и как это происходит? Там тоже всячески обходят эти квоты. Разве это повышает уровень латвийского футбола? Нет же".

Тем временем LaIPA проводит кампанию - предпринимателей призывают на рабочих местах включать музыку, созданную в Латвии. "Есть за что похвалить крупные сети, и Rimi, и Maxima, которые создали свои плей-листы и действительно включают латвийскую музыку не только по праздникам, но и в будни, это очень позитивно", - заявляет Эдвардс.

И, разумеется, это также вопрос патриотизма. Вот что думает по этому поводу Ванзович: "Прямо сегодня в троллейбусе две девочки, которым 12-14 лет, едут и говорят между собой по-английски. Они латышки, это совершенно точно. Это очень тревожная тенденция. Можно ли как-то это улучшить с помощью музыки на латышских радиостанциях? Не берусь судить, но где-то эта молодёжь латышский язык должна слышать, через музыку, вероятно, это можно сделать лучше всего. Поэтому, что касается этих квот, мне кажется, этот аспект тоже надо учесть".

Комментарии (1)

Важно 18:19

1 комментариев

Как уже сообщалось, вечером в четверг, 27 ноября, автомашина, ехавшая со стороны Вантового моста по набережной 11 ноября, совершила резкий манёвр и въехала в Даугаву с причала для корабликов. За рулём автомобиля была женщина. О ней пишет в соцсетях Алдис Гобземс, известный также под именем Ариго Торо.

Загрузка

Важно 17:33

1 комментариев

Тот уровень жизни, к которому мы привыкли, трудно сравнивать с тем, что был много лет назад. Совершенно обычные на сегодняшний день вещи ранее казались каким-то чудом, но всё же и 30 лет назад бытовая техника и технологии уже были доступны.

Важно 15:54

1 комментариев

Возможно, кому-либо из уважаемых читателей приходилось сталкиваться с ситуацией, когда идёшь по своим делам, а к тебе подбегают люди и начинают настойчиво предлагать товары или услуги. И нет, мы не о 90-х и не о легендарной фразе, которой когда-то встречали чуть ли не каждого посетителя Центрального рынка в столице: "Сигареты, водка, спирт!".

Латышские СМИ 14:02

1 комментариев

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Мир 13:43

1 комментариев

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Важно 13:41

1 комментариев

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

