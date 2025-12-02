«Меня единственное тревожит, что наше газохранилище Conexus в Инчукалнсе перед началом зимнего отопительного сезона заполнено всего лишь наполовину — на 58%! А значит, и возможности дальнейшего хранения сильно ограничены. Дополнения из СПГ-терминалов уже не видно — сейчас нет (а может, будет?). Это значит: запасы быстро сокращаются, ведь хранилище используют вся Прибалтика, Финляндия, Польша и другие. Если газохранилище продолжат опустошать такими темпами, мы и трёх месяцев не протянем. Пока, вроде бы, Латвии хватает, но о надёжном, защищённом энергоснабжении необходимо думать. Кто этим занимается? Викторс Валайнис об этом думал?

Надеюсь, что кто-то действительно подумал, но в этом должна быть уверенность. Правильно было бы поручить “Latvenergo” обязанность поддерживать определённый объём государственных резервов в Инчукалнском ПХГ. Особенно сейчас, когда цены на газ на бирже чрезвычайно выгодные — 28,2 €/MWh! (идентичны уровню 2019 года, до войны России против Украины).» - пишет политик в социальной сети Х.

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) сообщает, что на прошлой неделе цена на природный газ на бирже TTF снизилась до 28,6 евро за MWh, достигнув самого низкого уровня с мая 2024 года. Как отмечает регулятор, прогнозы показывают, что в Германии — крупнейшем потребителе природного газа в Европе — температура в ближайшие две недели будет выше нормы, а ожидаемое тёплое начало зимы в Европе продолжает тенденцию снижения цен на природный газ.

Ранее сообщалось, что утверждённый в 2022 году Регламент ЕС о хранении газа, требующий заполнения газохранилищ ЕС на 90%, предусматривает исключение, согласно которому Латвия обязана заполнять газохранилище к ноябрю до 35% от годового потребления страны. Инчукалнское хранилище значительно более вместительное по сравнению с объёмами потребления.