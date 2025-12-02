Руководство музея узнало об этих планах только после того, как решение уже было утверждено Кабинетом министров. Кадастровая стоимость здания составляет около 300 000 евро, но эксперты рынка недвижимости считают, что реальная стоимость отремонтированного объекта в престижном районе Старой Риги может превышать 5 миллионов евро.

Реакция общества на эту новость — резкая. В широко распространившейся записи в соцсети X в комментариях преобладают подозрения в коррупции:

«500 тысяч за отремонтированное здание в самом сердце Старой Риги? Это классический пример схемы. Кто-то уже знает, кому затем перепродадут за 5–10 миллионов.»

«Коррупцией пахнет за километр. Продают за копейки, потом кто-то “свой” купит и перепродаст по реальной цене.»

«Это не дыра в бюджете — это туннель в чей-то частный карман.»

Указывается и на возможный конфликт интересов: по историческим причинам на здание претендует Еврейская община Риги, которая уже подала иск в суд. Директор Латвийского спортивного музея Агия Кукаине подчёркивает, что переезд в новые помещения обошёлся бы значительно дороже, чем предполагаемые 500 000 евро от продажи, и таким образом государство не только потеряет уникальный культурный объект, но и понесёт финансовые убытки.

Министерство образования и науки пока не предоставило официальных комментариев. В обществе всё громче звучат требования остановить сделку и создать независимую комиссию для оценки реальной стоимости здания и прозрачности процесса его продажи.