«Коррупцией пахнет за километр»: Министерство образования в центре скандала (3)

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 23:41

Телепередача «De Facto» сообщила, что Министерство образования и науки (IZM) без каких-либо консультаций с Латвийским спортивным музеем предложило продать главное здание музея в Риге, в Старой Риге, на улице Алксная, 1, за 500 000 евро, чтобы направить полученные средства в бюджет спорта.

Руководство музея узнало об этих планах только после того, как решение уже было утверждено Кабинетом министров. Кадастровая стоимость здания составляет около 300 000 евро, но эксперты рынка недвижимости считают, что реальная стоимость отремонтированного объекта в престижном районе Старой Риги может превышать 5 миллионов евро.

Реакция общества на эту новость — резкая. В широко распространившейся записи в соцсети X в комментариях преобладают подозрения в коррупции:

«500 тысяч за отремонтированное здание в самом сердце Старой Риги? Это классический пример схемы. Кто-то уже знает, кому затем перепродадут за 5–10 миллионов.»
«Коррупцией пахнет за километр. Продают за копейки, потом кто-то “свой” купит и перепродаст по реальной цене.»
«Это не дыра в бюджете — это туннель в чей-то частный карман.»

Указывается и на возможный конфликт интересов: по историческим причинам на здание претендует Еврейская община Риги, которая уже подала иск в суд. Директор Латвийского спортивного музея Агия Кукаине подчёркивает, что переезд в новые помещения обошёлся бы значительно дороже, чем предполагаемые 500 000 евро от продажи, и таким образом государство не только потеряет уникальный культурный объект, но и понесёт финансовые убытки.

Министерство образования и науки пока не предоставило официальных комментариев. В обществе всё громче звучат требования остановить сделку и создать независимую комиссию для оценки реальной стоимости здания и прозрачности процесса его продажи.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (3)

Важно 3 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (3)

История и культура 3 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (3)

Важно 3 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (3)

Животные 3 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (3)

Мир 3 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (3)

Важно 3 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

