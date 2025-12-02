«Пару дней назад ко мне на почту пришло письмо, что арендная плата поднимается практически в два раза — на 85%. Нас об этом никто не оповестил. Поставили нас перед фактом, что вы должны прийти и заключить договор новый аренды. Мы просто все в растерянности — не знаем, что нам дальше делать, как нам дальше работать».

Андрей Карвацкий, владелец нескольких торговых точек на рижском Центральном рынке, говорит: в этом году он платит аренду — 42 евро за квадратный метр объекта в Гастрономическом павильоне. С первого января будет 75 евро. К тому, что цена за аренду вырастет, торговцы были готовы, так как повышение было и в прошлом году — однако никто не ожидал, что оно будет настолько резким.

«Когда мы увидели эти цифры — нам стало страшно. Вы поймите — в два раза! То есть я должен поднимать цены на свою продукцию. Если я буду поднимать цены и быть конкурентоспособным с другими — мне надо или понижать качество продукции, а если я буду понижать качество, я буду терять своих гостей.

Опять же, если я буду терять качество, наши иностранцы, когда будут приезжать, пробовать нашу продукцию, будут говорить — ну, в Латвии невкусно готовят. Ну что это за страна с такой плохой едой? Нам же надо платить налоги. У каждого нашего стенда, есть по 4-5 работников. У некоторых — до 10», — пояснил Андрей Карвацкий.

Согласно новым расценкам, есть отдельные объекты в других павильонах, владельцем которых повезло гораздо больше — там цена за аренду не поменяется. Есть места, где цены вырастут — но не так сильно. В чем причина отличий? Об этом рассказал LSM+ представитель Rīgas Nami Янис Бунте.

«Эта разница зависит от текущего состояния этих павильонов, как много инвестиций необходимо, чтобы их содержать. Методика ценообразования предполагает, что учитываются расходы на обслуживание, содержание, местоположение торговых точек и сезонность. Основой определения цены аренды является себестоимость».

Владельцы разных объектов в Гастрономическом павильоне, с которыми пообщался LSM+, утверждают: такое повышение цен на аренду с ними никто не обсуждал. Более того, на сайте Центрального рынка можно найти условия договора аренды торгового помещения, где есть вот такой вот пункт:

«Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер арендной платы за торговое место на следующий календарный год, принимая решение об этом до 15 ноября каждого года и письменно уведомляя Арендатора», — гласит документ.

Но согласно публично доступной информации, новые цены были утверждены 25 ноября — то есть на 10 дней позже крайнего срока. В муниципальной фирме, управляющей центральным рынком не смогли этого объяснить. Вот каким получился диалог LSM+ с Янисом Бунте, представителем Rīgas Nami:

— Эта дата, 25 ноября — указана и на вашем сайте, что тогда было заседание правления.

— Я... на данный момент не смогу ответить на этот вопрос, потому что, основываясь на имеющейся в моем распоряжении информации, эта информация была предоставлена своевременно.

— Торговцы нам также сказали, что в отличие от прошлых лет, в этот раз не было никаких собраний и переговоров с ними о том, на сколько будут поднимать аренду. Это так? И если да, то почему?

— Я не смогу ответить... Но с торговцами мы встречаемся каждый день. На месте есть администраторы павильона, руководители павильонов и рынка, так что ежедневная коммуникация с арендодателями происходит.

При этом рижский Центральный рынок — муниципальное предприятие, он на 100% принадлежит столичному самоуправлению.