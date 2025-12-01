Алвис Херманис объявил об уходе из соцсетей: что дальше?

-До сих пор я делал это только в социальных сетях и на подходящем им языке. Я не проводил пресс-конференций, не нападал ни на кого со своим мнением. Но теперь всё будет иначе. Потому что сейчас в стране слишком много людей, которые считают, что существующий порядок правления не отвечает интересам Латвии. И я представляю их здесь. И как бы многим это ни не нравилось, долго игнорировать эту часть общества не получится. И наше движение постепенно выйдет за рамки социальных сетей.

Наша цель (план А) – изменить порядок выборов (с которым можно подробно ознакомиться на нашем сайте bezpartijam.lv). Конечно, если мы будем партией, состоящей из одного пункта, за нас вряд ли кто-то проголосует. Однако, прежде чем сформулировать нашу программу, мы продолжим предлагать обществу различные темы для обсуждения, в том числе и провокационные. И это один из примеров.

Очевидно, что контекст безопасности Латвии изменится в 2026 году. Тем более, если война в Украине прекратится, и российский «военный зверь» получит передышку. И чем ближе выборы, тем активнее НЕ и его друзья по партийному картелю будут снова впаривать обществу макароны, мол, вот – у нас ситуация с безопасностью нестабильная, сейчас не время думать об экспериментах, и единственный гарант – мы сами.

Мне кажется, логика требует действовать с точностью до наоборот, и обществу стоит хорошенько подумать: действительно ли у нас самые надёжные военачальники в час икс? Бюджет Министерства обороны – секретная информация, но скрыть многочисленные вопросы самих военнослужащих по этому поводу невозможно. Точно так же наше общество давно поняло, что от нынешних военных руководителей мы никогда не будем ждать указаний, как действовать в час икс, и их никогда не будет.

Однако Латвия в 2026 году, как выясняется, будет не первой в современной мировой истории страной с небольшой численностью населения, небольшой территорией и окруженной агрессивными и неадекватными соседями. Поэтому я упомяну здесь Израиль и Сингапур.

Всем известно, что в XX веке нет более яркой истории успеха, чем история Сингапура. Придя к власти в 1965 году, Ли Куан Ю начал строительство небольшого государства с программы военного участия всего общества. Его задачей было найти способ максимально эффективно вовлечь небольшое общество в национальную оборонную инфраструктуру. Он начал с приглашения 20 офицеров из Израиля для создания под их руководством новой сети оборонных структур, где каждый член общества был бы прямо или косвенно вовлечён в общий оборонный план.

Оглядываясь назад, 40 лет спустя, когда «жемчужиной» Сингапура уже восхищался весь мир, Ли Куан Ю осознал, что «милитаризация» общества, обучение и участие в оборонных проектах сыграли решающую роль в долгосрочной сплочённости сингапурской нации и её экономическом процветании. Ведь военная подготовка и планирование — лучший способ научить любое общество максимально тесно сотрудничать друг с другом, доверять друг другу и подчинять свои индивидуальные интересы общей цели.

Ещё более ярким примером, конечно же, служит сам Израиль. Страна, которая в четыре раза меньше Латвии и находится между соседями, которые день и ночь мечтают об уничтожении Израиля. Я работал в Израиле (и в Сингапуре), провёл там некоторое время и могу подтвердить, что всеобщая воинская повинность и девушки с автоматами — лишь часть видимой картины.

В основе основ этой страны лежит доктрина милитаризованного общества, концепция которого напрямую и косвенно влияет как на государственное управление, так и на экономику. Невозможно попасть в политику или на высшую государственную должность, не пройдя армейский фильтр. То же самое относится и к частному бизнесу. Всё взаимное доверие и деловые контакты строятся на той же сети, унаследованной от армейской службы.

Отдельная тема — профессиональные и технологические навыки, которые выпускники армейского образования затем переносят в государственное управление и бизнес. Само собой разумеется, что израильская армия не имеет ничего общего с маршированием под гармошку и приседаниями. Речь идёт о военном образовании, где физическая подготовка сочетается с освоением новейших технологий, а две главные цели – развитие взаимовыгодного сотрудничества и умения самостоятельно (не по приказу командиров) брать на себя ответственность и находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

Только благодаря концепции милитаризации общества Израиль в последние годы стал эпицентром стартап-проектов мирового масштаба. Даже крупные корпорации Кремниевой долины публично признали, что самые инновационные филиалы их головных компаний находятся в районе Тель-Авива. Ведь там перенимают поведенческие модели израильского военного менталитета – смело и нестандартно мыслить.

Весьма вероятно, что в 2026 году для Латвии наступит совершенно новая ситуация. Когда времена беззаботного легкомыслия придётся забыть и оставить в прошлом. И мы сами должны наконец взять на себя ответственность за безопасность нашей маленькой и прекрасной земли. Возможность «выйти за рамки» может оказаться единственным спасением.

Более того, предлагаемая мной концепция не является экспериментом и, по сути, даже не отличается особой оригинальностью. Со времён первобытной общины любое племя или народ строили свою жизнь на одном и том же прочном фундаменте — на собственных боевых способностях защищать свою территорию. Всё остальное — потом.