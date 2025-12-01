Новый исполнительный директор «airBaltic» приступает к работе

Как ранее сообщили в авиакомпании, Хильден имеет более чем 25-летний международный опыт работы в авиационной и финансовой сферах. Он является гражданином Финляндии.

До июня этого года он занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора группы скандинавской авиакомпании "SAS Scandinavian Airlines". Ранее он также занимал руководящие посты в "Saudi Arabian Airlines Group" и "Finnair Plc", где работал финансовым директором, операционным директором и членом правления.

До 1 декабря этого года обязанности исполнительного директора "airBaltic" исполнял член правления Паулс Цалитис. После этого он продолжит выполнять функции операционного директора и работать в составе правления компании.

Как сообщалось, 7 апреля этого года совет "airBaltic" принял решение освободить от должности председателя правления и исполнительного директора компании Мартина Гаусса, занимавшего этот пост с 1 ноября 2011 года.

В ходе конкурса на должность исполнительного директора "airBaltic" конкурсная комиссия рассмотрела заявки более 40 кандидатов из почти 30 стран. Во второй тур прошли восемь кандидатов, в третий - четверо.